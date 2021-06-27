شكرا لقرائتكم خبر عن هل «الغثيان» من أعراض الإصابة بـ«القولون العصبي»؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى العلاقة بين الشعور بالغثيان والإصابة بمرض القولون العصبي.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أنه قد يشعر المصاب بالقولون العصبي بالغثيان نتيجةً لوجود عسر هضم، أو ارتجاع في المريء، أو صداع نصفي، أو كأعراض جانبية لأدوية القولون.

تجدر الإشارة إلى أنه من أعراض القولون العصبي: