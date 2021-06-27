درجات تقوس الساقين عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 04:36 مساءً - تقوس الساقين من الأمراض التي تصيب الكبار والصغار معاً؛ حيث تكون العظام لينة، فتزداد آلام المفاصل؛ ما يؤثر في المشي، فيحدث تقوس للساقين، وهو تشوه جسدي يتمثل في بقاء الركبتين بعيدتين عن بعضهما حتى عند ضم الكاحلين معاً، وقد يكون هذا التقوس مؤشراً على حالة مرضية تصيب الأطفال مبكراً، مثل الكساح أو مرض «الساق المتساقطة». للحديث عن لين العظام ودرجات تقوس الساقين وطرق الوقاية وسبل العلاج؛ كان لقاؤنا الدكتور محمد عبد العظيم أستاذ العظام بالجامعة

درجات تقوس الساقين

تقوس الساقين يظهر من تحت الركبة إلى نهاية الساق

تقوس الساقين لدى الطفل يؤدي إلى التهاب المفاصل في الركبتين أو الورك، وفي معظم الحالات تبدأ الساقان بالانحناء بشكل طبيعي مع نمو الطفل

وفي حال عدم زوال تقوس الساقين حتى عمر السنوات الثلاث؛ فقد تكون هناك حالة مرضية تسببت في تقوس الساقين، ما يستدعي الاهتمام الطبي

مرض تقوس الساقين، أو العظام، أو ما يُسمى بمرض اعوجاج الساق؛ عادة ما يظهر لدى الأطفال والرضع، ويظهر بدايةً من تحت الركبة إلى نهاية الساق

يتعرض بعض من الأطفال إلى تقوس الساقين، ويُلاحظ هذا منذ أن يبدأ الطفل في الخطوات الأولى له

وتظهر الساقان في شكل منحنٍ إلى الخارج بشكل غير طبيعي، وفي حالة استمرار الانحناء يصبح الأمر أصعب في العلاج

تقوس الساقين عند الأطفال

تقوس الساقين مشكلة تحتاج إلى علاج

تقوس الساقين هو انحناء الأرجل إلى الخارج لتظهر على شكل قوس، ويظهر الأمر من خلال المشي والوقوف

تقوس الساقين أمر طبيعي عند جميع الأطفال؛ بسبب وضع الجنين في رحم الأم وتقوس الأرجل خلال تلك الوضعية، والطبيعي أن يختفي هذا التقوس الطبيعي عند عمر العامين، وتبدأ الأرجل في الاستقامة إلى أن يصل إلى عمر السنوات الثلاث

بعد هذا يصبح تقوس الساقين أمراً مرضياً، ومشكلة تحتاج إلى علاج

طرق الوقاية من لين العظام وتقوس الساقين

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"

ينصح الأطباء بتناول منتجات الألبان

من المهم الحصول على العناصر الغذائية كافة، ولا يقتصر الطعام على أصناف محددة؛ لأن لكل صنف فوائده الضرورية لصحة الجسم

يُنصح بتناول الأطعمة الآتية على وجه الخصوص؛ كونها غنية بالكالسيوم وفيتامين"د"

البيض..الأسماك الزيتية، مثل: سمك الماكريل، وسمك السردين والسلمون

الحبوب الكاملة..منتجات الألبان..الفاكهة والخضروات

التعرض لأشعة الشمس يومياً

يفضل تعرض الطفل للشمس يوميا-15 دقيقة-

من أهم الفيتامينات التي تضمن صحة العظام وقوتها ونموها بشكل سليم هو فيتامين «د»، والحصول عليه من أفضل طرق الوقاية من لين العظام

يتم الحصول على معظم مستويات هذا الفيتامين من التعرض لأشعة الشمس، وأهميته في أنه يساعد على قيام الجسم بامتصاص الكالسيوم والفسفور اللذين يحصل عليهما من مختلف الأغذية

يفضل التعرض للشمس يومياً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة بالنسبة للأطفال، لكن يحذر من البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصةً عندما تكون شديدة ومباشرة؛ حتى لا تؤدي إلى حروق في الجسم وأضرار عديدة

مكملات فيتامين «د»

حليب الأم يحتوي على جميع الفيتامينات لنمو العظام

الحل الأخير في نقص فيتامين «د» هو اللجوء لتناول مكملات فيتامين «د»، وذلك إذا كان ناقصاً في الجسم بصورة كبيرة ولا يسهل امتصاص الجسم للكالسيوم المهم للعظام

كما يمكن تناول مكملات الكالسيوم من خلال توجيهات الطبيب الذي يحدد الجرعات المناسبة

اكتشاف لين العظام مبكراً..اكتشاف لين العظام مبكراً أحد طرق الوقاية من لين العظام الشديدة؛ حيث يسهم هذا في عدم تفاقم الحالة ووقاية العظام من مضاعفات هذه المشكلة

الرضاعة الطبيعية..اعتماد الرضاعة الطبيعية؛ حيث يحتوي حليب الأم على جميع الفيتامينات المهمة لصحة الطفل ونمو عظامه بطريقة سليمة، وبالتالي فإن الرضاعة الطبيعية تضمن الوقاية من لين العظام للأطفال الرضع

ممارسة النشاط البدني للطفل..على الأم أن تقوم بتحريك مفاصل طفلها الرضيع؛ حتى تساعد في تقويتها، فتقوم بتحريك ذراعيه برفق، وكذلك تحريك الساقين

كما يستلزم أن تترك الأم طفلها ليتحرك بحرية في المراحل المتقدمة، حركة تساعده في تقوية عظامه، ويجب ألا تعوق حركته أو تضعه في كرسي ثابت لفترات طويلة

كيفية اكتشاف لين عظام طفلك

عظام الطفل المنحنية تشير إلى إصابة الطفل بلين العظام

قلة حركة الطفل، وميله إلى الكسل والخمول، بالإضافة لتأخره في الحركة والمشي، وعدم قدرته على الإمساك بالأشياء جيداً

انحناء عظام الطفل: في حالة ملاحظة أن عظام الطفل منحنية، وبخاصة الساقان؛ فهذا يشير لاحتمالية إصابته بلين العظام

التعرض إلى ضربات قلب غير منتظمة..كسور العظام وضعف العضلات

الشعور بألم شامل في العظام وخاصة عند عظام الوركين

التأخر في النمو والشعور بالتنميل والخدران حول منطقة الفم

حدوث تشوهات في الهيكل العظمي مثل انحناء الساقين أو الركبتين

الشعور بالخدران في الأطراف كالذراعين والساقين

ألم في الأرجل والحوض والظهر والعمود الفقري وسماكة المعصم والكاحل

بروز عظمة الصدر أو القفص الصدري..حدوث تشنجات في اليدين والقدمين

طرق لعلاج لين وتقوس الساقين

الحرص على تناول الخضروات للحصول على الفيتامينات

الحصول على التغذية الصحيحة والسليمة، خاصةً إذا كان السبب هو نقص فيتامين «د»

تناول الأطعمة التي قد تحتوي على الكالسيوم مثل: منتجات الألبان والبيض والمكسرات والأجبان

ضرورة تجنب تناول الأطعمة الجاهزة التي قد تحتوي على المواد الحافظة، مع الحرص على تناول الخضروات والفاكهة والأطعمة الصحية، للحصول على أكبر قدر من الفيتامينات

ضرورة التعرض للشمس في الصباح الباكر، أو وقت الغروب لمدة ربع ساعة على الأقل، مع الاهتمام بعلاج المشكلات الصحية التي تؤثر في امتصاص الجسم لفيتامين «د» كالتهاب الكبد، وأمراض الكلى وانخفاض مستويات الفوسفات