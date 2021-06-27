أسماء أولاد تدل على الفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 04:36 مساءً - تليق بالمولود الذكر، أسماء ملؤها الرقي والأناقة والشهامة والفخامة في نفس الوقت، فهي ترسم في ذهن الأبوين صورة للشاب الذي يحلمان بتنشئته على هذه الصفات.

جمعت لكم "الخليج 365 وطفلك"، بعض أسماء الأولاد التي تدل على الفخامة والرفعة، فاختاروا منها ما تجدونه قريباً من فلوبكم سهلاً في نطقه، والمناداة به.

عقاب

عليان: اسم من أجمل الأسماء المذكرة التي توحي بالفخامة والرقي والصعود إلى الأعلى.

عقاب: واحد من الأسماء الذكورية الفخمة، وهو طائر من الجوارح، يوصف بالقوة.

إقدام: اسم علم مذكر فخم بحروفه ويعني القوة والشجاعة والتحدي.

إصرار

غريب: اسم راقي من أصل أعجمي ينطق بضم حرف العين، يدل على المعادن الكريمة النفيسة والفخمة.

إصرار: من أسماء مواليد الأولاد التي تدل على الفخامة والعظمة ويعني الرجل ذا الشخصية القوية والجريئة.

باقر: اسم ذكر جديد ونادر، ولكن معناه رائع فهو يرمز إلى الرجل الذي يمتلك المعرفة العظمى والكبيرة والفخمة.

تليد

جزيل: اسم جميل ومميز جداً يرمز إلى الفخامة والعظمة، وهو يعني كثير المنافع والفضائل.

تليد: من الأسماء الذكورية غير المعروفة، ولكنها تتمتع بمعنى رائع، فهو اسم علم مذكر يوحي بالفخامة والعظمة والشرف والمجد، ويعني كل ما هو موروث عن الأجداد من الأموال والنسب.

يامن: اسم فخم بمعناه ويوحي بالعظمة واليمن والمباركة، وهو اسم مذكر مشتق من اسم أيمن.

صفوان

يافع: اسم علم مذكر جميل جداً يوحي بالشموخ والفخامة والفخر والعزة والشرف.

صفوان: اسم علم مذكر إسلامي يعني الصخر الأملس الصافي، ويوحي بالفخامة والجمال.

وجيه: اسم علم مذكر من أصل عربي يعني العظمة والفخامة والتميز والنبل والمكانة المرموقة.

عمّار

شاهين: هذا الاسم هو اسم طائر فخم ومميز ويستخدم في إطلاقه على أسماء المواليد الذكور فهو صاحب اسم الصقر الأبيض الملكي ذو الأجنحة الطويلة والقوية، لذلك فإنه يمنح صاحبه الفخر والفخامة.

ريان: اسم فخم وراقي للغاية يعني شديد الارتواء.

عمار: من أسماء الأولاد الفخمة والعظيمة والتي تعني العمار والاستقرار والحياة.

فارس

أيهم: اسم علم مذكر جميل ومميز يوحي بالفخامة والقوة والشجاعة.

فارس: اسم ذكر جميل ومحبب لدى الكثيرين، كونه يعني الفخامة والشجاعة والقوة.

صخر: هذا الاسم واحد من أكثر أسماء مواليد الذكور الفخمة والعظيمة، والتي تشير إلى القوة والشجاعة والإرادة الصلبة.

أبان

حُذيفة: اسم جميل وراقي، ويعني الأشياء الخالية من العيوب، ويوحي هذا الاسم بالفخامة والقوة ويشير إلى الرجل الطيب لين الطباع.

سُفيان: سُفيان اسم ذكر مميز جداً وأصبح مشهوراً في الآونة الأخيرة، ويطلق على الكثير من المواليد الذكور الحديثة، ويعني هذا الاسم الرجل الذي يسرع في خطواته وتحركاته، ويشير معناه إلى الفخامة والفخر ويدل على القوة الجسدية والجرأة.

أبان: أبان اسم ذكر معروف في قديماً يحمل الطابع الإسلامي، ويدل على الوضوح.