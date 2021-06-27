الصحة العالمية تحذر من خطورة هذا الإجراء وتنصح متلقي لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 4:29 مساءً

في الوقت الذي تتجه في بعض الدول لتخفيف إجراءات كورونا، من ضمنها عدم إلزامية ارتداء الكمامات، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بهذا الخصوص.

طالبت منظمة الصحة العالمية، سكان العالم، بالالتزام بارتداء الكمامات، حتى إن كانوا مطعمين ضد فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار إجراءات الدول التي تمنح المطعمين حرية خلع الكمامات، حذرت منظمة الصحة العالمية من تلك الخطوة.

وقالت منظمة الصحة إنه بالنسبة لمن حصلوا على جرعتي اللقاح، فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، أمر ضروري لحمايتهم من متحور “دلتا” الجديد.

وأعلنت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بصريح العبارة: “اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع”.

وقالت سيماو خلال مؤتمر صحفي من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن الناس بحاجة إلى الاستمرار في استخدام الكمامات، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على نظافة اليدين، والالتزام بالتباعد، وتجنب الزحام.

وأضافت “لا يزال هذا الأمر مهما للغاية، حتى لو تم تطعيمك، لأن انتقال العدوى عبر المجتمع مستمرة”.

وتتعارض توصيات منظمة الصحة العالمية مع ما قاله مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وهو أن الأشخاص الملقحين بالكامل يتمتعون بـ “درجة عالية من الحماية”.

ويعتبر متحور دلتا، الذي شوهد لأول مرة في الهند، من قبل منظمة الصحة العالمية “أكثر المتحورات سرعة بالانتقال حتى الآن”، وحذرت من أنه ينتشر الآن في 85 دولة على الأقل.