7 أطعمة تجنبك التعرض للجفاف والعطش في فصل الصيف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة نيشعر‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالكسل‭ ‬والخمول‭ ‬والإجهاد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬​زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التعرض لجفاف البشرة وتقصف الشعر، بسبب الجفاف، لذلك نلجأ للبحث عن أطعمة تساعدنا لتجنب التعرض للجفاف والعطش.

البطيخ

يعد البطيخ واحدا من أكثر الثمار شعبية عندما ترتفع درجة الحرارة، باعتبار أنه يحافظ على ترطيب الجسم بفضل احتوائه على حوالي 91% من الماء في تركيبته. كما أنه يحتوي على الكثير من مادة “الليكوبين” (Lycopen) التي تعد مضادا قويا للأكسدة ومفيدة للصحة عبر محاربة الشوارد الحرة التي تلعب دورا في الشيخوخة وتكوين السرطان.

الخيار

هذا النوع من الخضار قد يستخدم كوجبة خفيفة، وهو غني بالماء والمغذيات. ويمثل الماء 96.7% من تركيبة الخيار الذي يمكن تناوله منفردا أو مع السلطة أو في العصير.

التوت

يمتاز التوت بمذاقه الحلو وإمكانية استخدامه لتحضير العصير. وبشكل عام هنالك في فصل الصيف خيارات رائعة أخرى مثل الكرز والفراولة.

ويمكن إضافة التوت للسلطات والتحلية والمشروبات والزبادي. وهو يوفر للجسم المغذيات التي يحتاجها كما أنه غني بالمياه ويحمي من الجفاف.

الطماطم

تتمتع الطماطم بشعبية كبيرة وفوائد صحية لا تحصى. وهي غنية بالليكوبين وتساعد على الشعور بالشبع وتحتوي على فيتامين “سي” (C).

الكرفس

هذه النبتة غنية بالألياف والفيتامينات “إيه” (A) و”سي” (C). كما أن الكرفس غني بالماء.

الفلفل الأخضر

يحتوي هذا النوع من الخضار على كمية كبيرة من الماء وفيتامين “سي”. كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

السبانخ

تحتوي السبانخ على حوالي 91.4% من الماء. وهي غنية بالبوتاسيوم والألياف. كما يحتوي السبانخ على الفيتامين “إي” (E) الذي يحارب الشوارد الحرة.