حساسية الحشرات عند الرضع.. الأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لدغات الحشرات من الأشياء التي قد تتسبب في إصابة الطفل الرضيع بالحساسية، ولهذا يجب الحرص على إبعاد الطفل عن أماكن الحشرات.

دائما ما تهتم الأم بصحة رضيعها وحمايته من الأمراض، ولكن تعتبر لدغات الحشرات من أكثر مسببات القلق لدى الأمهات، حرصا على أطفالهن الرضع الذين يعانون من البشرة الحساسة، حيث أنه من الممكن أن تتسبب لهم في نوع من الحساسية.

ولهذا من خلال التقرير التالي نتعرف على أعراض حساسية الحشرات عند الرضع وكيفية علاجها.





أعراض حساسية الحشرات عند الرضع:

- يتسبب اللعاب الذي تفرزه الحشرات في المنطقة المصابة باللدغ في نوع من الاستجابة المناعية لدى الطفل، ما يتسبب في ظهور الطفح الجلدي والاحمرار في المنطقة المصابة.



- عند لدغ الحشرات فإن الجهاز المناعي يطلق مادة الهيستامين والتي تزيد من خلايا الدم البيضاء وأيضا من تدفق الدم حول المنطقة المصابة للمساعدة على التئام مكان اللدغة، ما يؤدي إلى تورم المنطقة المصابة باللدغ.

- قد تتسبب بعض لدغات الحشرات في الألم الشديد لدى الرضيع.

- الشعور بالحرارة داخل مكان اللدغ والإحساس بالوخز.

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مضاعفات حساسية الحشرات للرضع:

عندما تلاحظ الأم لدغات الحشرات وخصوصا لدغات النحل أو النمل أو الدبابير، وبعض الأعراض التالية يجب عليها التوجه بالطفل إلى المستشفى أو استدعاء الطبيب ومنها:

الصعوبة في التنفس.

وجود ألم في البطن يصاحبه في بعض الأحيان تقيؤ.

السرعة في ضربات القلب.

التورم في الشفاه أو الحلق.

نعاس الطفل لفترات طويلة.

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علاج حساسية الحشرات عند الرضع:

عند ملاحظة وجود لدغة إحدى الحشرات على جلد الرضيع ووجود آثار الحشرات على الجلد يمكنك كشط بقايا الحشرات برفق منعا لدخولها داخل جلد الطفل.

الحرص على غسل بشرة الرضيع المصابة باللدغ بالماء والصابون، ويمكنك وضع كمادات باردة.

يمكنك استخدام محلول الكالامين ويترك حتى يجف على الجلد، ما يقلل الشعور بالحكة.

منع الطفل من خدش المنطقة المصابة.

إذا لاحظت أن أعراض حساسية الحشرات لدى الرضيع تزداد يجب عليك التوجه إلى الطبيب والذي قد يقدم له مضادات الهيستامين والتي تساعد على التخفيف من الحكة، وأيضا أنواع من الأدوية التي تساعد على التقليل من الحساسية.