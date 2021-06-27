شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: شخص من كل 10 أفراد لم يحصل على الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى شبكة CNN، عن أن شخصا من كل 10 أفراد فقدوا الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، على الأقل، استنادا على بيانات صادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الامريكى.





وأكد الخبراء أن تجاوز الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا يعد أمرا خطيرا فى ظل تفشي متغير دلتا الأكثر قابلية للانتشار والعدوى.

وأوضح التقرير أن حوالي 88 ٪ من أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات وكانوا مؤهلين للحصول على الجرعة الثانية الموصى بها بعد 21 يومًا من أول جرعة من لقاح فايزر، تلقوا الجرعتين بسلام، مما يشير إلى فقدان الكثير من الأشخاص لموعد الجرعة الثانية.

و أظهرت الدراسات أن اللقاحات أكثر فاعلية ضد متغير دلتا، المعروف أيضًا باسم B.1.617.2 والذى تم تحديده لأول مرة في الهند.

وأكدت الدراسات أن هناك نسخًا من الفيروس تكون أكثر قدرة على الهروب من بعض الحماية المناعية التي نحصل عليها من اللقاح، لذا توفر جرعتان من لقاح فايزر حماية بنسبة 88٪ ، مقارنة بنسبة 33٪ حماية بعد جرعة واحدة فقط.

واظهرت دراسة بحثية أمريكية أن لقاح فايزر فعال بنسبة 100 % لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، خاصة بعد 7 أيام من تلقى الجرعة الثانية، وتم إجراء الدراسة في الولايات المتحدة التي بدأت بتطعيم للمراهقين فوق سن 12 في منتصف مايو بعد أن وافق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية.