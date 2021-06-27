شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيدا مصر..تعاون وشراكات طبية مع جهات مختلفة..خطوات مهمة في مجال الأورام..تطبيقات لمساعدة المرضى في توفير الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار احتفالها بمرور 240 عاما على تأسيس تاكيدا للصناعات الدوائية، الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على الأبحاث والتطوير، قامت شركة "تاكيدا مصر" بعقد مائدة مستديرة للكشف عن دورها في مساعدة المرضي و النظام الصحي خلال الفترة السابقة وذلك بحضور الدكتور سامي خليل مدير شركة "تاكيدا مصر"

استطاعت شركة تاكيدا مصر أن تصنع خطوات فارقة في مجال التوعية والعلاج في عدد من الأمراض، على رأسها مرض الهيموفيليا، وسرطان الغدد الليمفاوية، والمايلوما وغيرها. فقد عقدت الشركة خلال العام الماضي برنامج طب الأورام (ASPIRE) والذي حصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر. وأيضا المجلس الاستشاري للورم النخاعي المُتعدد، فضلا عن إقامة ندوات تعليمية عبر الإنترنت في مؤسسات مختلفة، وقد قامت شركة "تاكيدا مصر"، ضمن فعاليات شهر الورم النقوي المُتعدد بدعم الجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه من خلال تنظيم ندوة توعوية لمرضى الورم النقوي المُتعدد، وتناولت الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت محتوى تعليمي توعوي بمرض الورم النقوي.

وأضاف: لقد قطعت الشركة خطوات هامة في مجال علاج التهاب الأمعاء المناعي، في مقدمتها تدشين برنامج (IBDIS) لتنظيم بيانات مرضى الأمعاء المناعي في مصر بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعي (ESIBD) لمنح تراخيص البرنامج لمدة 3 سنوات، لتشمل مراكز متخصصة لمتابعة وعلاج المرضى عن طريق نخبة من الخبراء المصريين في جميع أنحاء الجمهورية. بالإضافة الي تطبيق "GI Atlas" بالتعاون مع وحدة الإبراشي بقسم الأمراض الباطنة بمستشفى القصر العيني، والذى يقوم بدوره بتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة من مصادر موثوقة من خلال تطبيق هاتفي يسهل استخدامه، والذى قام بالتسجيل من خلاله 1600 طبيب من جميع أنحاء العالم. كما تعمل "تاكيدا مصر" عن كثب مع مختلف أصحاب المصلحة والمساهمين باعتبارها الشريك العلمي لمجتمع أمراض الجهاز الهضمي في مصر وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل لمرضى الأمعاء المناعي ".

وأيضا " أطلقنا تطبيق ليكسيكم العالمي LEXICOMP من خلال استخدام التليفون المحمول حيث قامت تاكيدا بتدريب وتزويد 1000 صيدلي باكواد خاصة للتطبيق. كما نعمل على تطبيق أخر وهو فارما تل والذي يعد أول تطبيق تعليمي إلكتروني، مُصمم لتنمية المعرفة والمهارات لدى الصيادلة العاملين بالمستشفيات بطريقة تعليمية وذلك من خلال تطبيق سهل التصميم، بالإضافة إلى كونه مُعتمد من الجمعية الملكية للصيدلة".

و قد حققت "تاكيدا العالمية" مراكز رائدة في مؤشر الوصول إلى الدواء لعام2021 الصادر عن Access to Medicine Foundation1، فضلاً عن كونها تقود صناعة الأدوية في حوكمة الوصول إلى الأدوية، وأظهرت الشركة أداءاً قوياً في تعزيز وامتثال النظام الصحي.

و تعقيبا علي ذلك صرح الدكتور سامي خليل: قد وقعت "تاكيدا مصر" في إطار اهتمامها بالتعاون مع الهيئات الطبية مذكرة تفاهم بالشراكة مع مستشفى 57357 لتفعيل برنامج تاكيدا لمساعدة المرضى (TPAP) لتحسين مزايا الرعاية والعلاج من خلال تمكين المرضى الذين تنطبق عليهم الشروط من إكمال برنامج العلاج بأكمله مع توفير الدعم الشخصي ويضمن هذا النوع من برامج الشراكة استدامة برنامج تاكيدا لمساعدة المرضى (TPAP) وزيادة فرص وصوله إلى المرضى على نحو أفضل.