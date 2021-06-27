شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية تدرس منح الحوامل 400 جنيه استرلينى للإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس هيئة الصحة البريطانية NHS ، منح الأمهات الحوامل حافزا ماديا قدره 400 جنيهاً إسترلينياً، مقابل الإقلاع عن التدخين خلال فترة الحمل حرصا على سلامة الأمهات وصحة الجنين، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

وأكدت هيئة الصحة البريطانية، أن هذا الحافز سيقلل معدلات المدخنات خلال فترة الحمل، وبموجب ذلك ستخضع النساء لاختبار لإثبات أنهن قد توقفن عن التدخين قبل أن يحصلن على الحافز المادى سالف الذكر.

وذكر الخبراء، أنه سيتم الحصول على 400 جنيهاً إسترلينياً كحد أقصى في شكل حوافز متداخلة بمرور الوقت، مع إجراء تخفيضات لكل انتكاسة تحدث للأم التى تعود إلى التدخين، حيث تبين فعالية هذا الإجراء فى توقف العديد من النساء عن التدخين خلال فترة الحمل، ومن المتوقع انه مقابل كل 1000 امرأة، ستتوقف 177 سيدة عن التدخين.

وأكدت هيئة الصحة البريطانية، أن الهدف هو خفض العبء الصحي للتدخين ولتشجيع المواطنين ودعمهم للإقلاع عن التدخين، خاصة أنه يسهم في إلحاق خسائر فادحة بصحة المواطنين ويؤثر فى متوسط العمر المتوقع.

وذكر التقرير، أن حوالي 10 % من النساء كن مدخنات في وقت الولادة، وبالنظر إلى الآثار الصحية الكبيرة للتدخين على كل من الأمهات والأطفال، فمن الواضح أنه يلزم بذل مزيد من الجهود لتشجيعهن على الإقلاع عن التدخين.