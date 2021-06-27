لطلاب الثانوية العامة.. 6 طرق للتغلب على القلق قبل الامتحان

3. التخلص من الكافيين

أظهرت الأبحاث أن الكافيين قد يسبب اضطرابات القلق أو يزيدها سوءًا، قد يسبب أيضًا نوبات هلع لدى الأشخاص المصابين باضطراب، في بعض الأشخاص ، قد يؤدي التخلص من الكافيين إلى تحسين أعراض القلق بشكل ملحوظ.