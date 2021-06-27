فى العيد مشروبات تحول جسمك لماكينة حرق الدهون



بيروت - نادين محمد - مع تناول الأطعمة الدسمة في العيد وأنواع اللحوم المختلفة يزداد وزن الكثيرين، يمكنك الاعتماد بجانب رياضة المشي على تحويل جسمك لماكينة حرق دهون والتخلص من الفضلات والسموم من الدم وإنتاج البول والحفاظ على مستوى السوائل في الجسم.

مشروب البقدونس وزنجبيل

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المكونات:

1 ثمرة خيار

حفنة من البقدونس أو الكزبرة

1 ليمون

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

1 ملعقة كبيرة عصير الصبار

1/2 كوب ماء

مشروبات لفقدان الوزن

كيفية تطبيق المشروب

في الخلاط قومي بسحق كل المكونات وتناولي كوباً إلى كوبين من المشروب قبل النوم.

مشروب الخيار الطازج والبرتقال

المكونات:

1 ليمون

2 خيار

1 برتقالة كبيرة

العسل حسب الذوق

النعناع حسب الذوق

1 لتر ماء فوار

كيفية تطبيق المشروب

في الخلاط قطعي الخيار والليمون لشرائح، اعصري البرتقال والخيار والعسل وضعيها في إبريق كبير ثم الصودا، واتركي المكونات حوالي 3 ساعات في الثلاجة.

مشروب الجريب فروت ومشروب القرفة

مكونات:

500 مل من عصير الجريب فروت (طازج أو معلب)

500 مل من الماء الفوار

1 كوب ماء

2 عود قرفة

1 حبة يانسون

أوراق النعناع

جليد

بعض السكر

كيفية تطبيق المشروب:

يُمزج السكر والماء والقرفة في مقلاة، ويترك على نار خفيفة لمدة خمس إلى عشر دقائق حتى يذوب السكر. دعيه يبرد. امزجي العصير والشراب والماء الفوار في إبريق.

مشروب الليمون والزنجبيل

المكونات:

4 ليمونات

الزنجبيل حسب الذوق

نعناع

1 لتر ماء فوار

1/2 كوب ماء

ثلج

بعض السكر

كيفية تطبيق المشروب :

قومي بعصر الليمون ومزج السكر مع نصف كوب من الماء في وعاء ويترك على نار خفيفة حتى يذوب السكر.

ابشري الزنجبيل وأضيفيه إلى الشراب.

عندما يبدأ الغليان يتم تبريد المشروب وإضافة عصير الليمون والماء الفوار والثلج.

مشروب التفاح والنعناع

المكونات:

1 لتر من عصير التفاح (طازج أو معلب)

نعناع

100 مل من عصير الليمون

1 ليمون

جليد

كيف أصنعها؟

قطعي الليمون إلى دوائر. امزجي بين عصير التفاح والليمون في إبريق. نضيف شرائح الليمون والنعناع والثلج. يمكنك تقديم المشروب مع شرائح التفاح.

مشروب أناناس والنعناع

المكونات:

1 لتر ماء فوار

1 ليمون

1 علبة أناناس في عصيرها الخاص

نعناع

كيف أصنعها؟:

اغلي الماء في وعاء.

ابشري الليمون وأضيفي السكر إلى الماء واتركيه حتى يذوب تمامًا.



