ستة أخطاء تضعف جهاز المناعة لديكِ

بيروت - نادين محمد -

ستة أشياء يجب الحذر منها تسبب ضعف جهاز المناعة لديك،وعليك التوقف عن القيام بها؛ للحفاظ على سلامة الجهاز المناعي، إليك أبرزها.

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1. الإجهاد المزمن

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وجدت دراسة أُجريت في أبريل 2012 أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بسبب ضعف المناعة؛ كل ذلك بفضل إنتاج هرمون الكورتيزول الذي ينتهي ببساطة بقتل خلايا الدم البيضاء الدفاعية في الجسم، وبالتالي يقلل من مناعتك.

2. أنت لا تنام جيداً بما يكفي

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عدم الحصول على نوم مناسب لمدة ست إلى ثماني ساعات على الأقل كل ليلة -وفقاً لدراسة أُجريت في جامعة واشنطن- يمكن أن يؤدي إلى ضعف مناعتك.

3 فيتامين «د»

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يلعب فيتامين «د» دوراً حاسماً في تعزيز مناعتك وفقاً لدراسة أُجريت في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، ويُعتبرضوء الشمس مصدراًرئيسياً لفيتامين «د»؛ فهو يعزز الدورة الدموية في الجسم، لذا يجب الحصول على 15-30 دقيقة في ضوء الشمس في الصباح الباكر.

4 إغفال الرياضة

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ضغوط الحياة وجدول عملك المشغول دائماً يتسبب في إغفالك لممارسة الرياضةوخفض مناعتك.



حافظ على قوة جهازك المناعي بالرياضة؛فوفقاً لدراسة نُشرت في «Frontiers of Immunology»، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يعزز إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء؛ ما يسمح لجسمك باستهداف العدوى ومكافحتها بشكل فعال.

5 عاداتك في الطعام

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إذا كنت من محبي الوجبات السريعة؛ فهناك درس مهم يجب أن تتعلمه من دراسة أُجريت في مستشفى جامعة بون،حيث تشير الدراسة بوضوح إلى أن استهلاك مثل هذه الأطعمة يمكن أن يقلل من مناعتك؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

6 التدخين

وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن يعوق التدخين أيضاً استجابة جهاز المناعة، ويقلل من كفاءته في مكافحة الأمراض،ويفاقم حالات مثل الربو، ويشجع جسمك على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية؛ حيث ينتهي جهازك المناعي بقتل الخلايا السليمة في جسمك بدلاً من محاربة العدوى!