الارشيف / صحة ورشاقة

تايلاند تفرض قيودا جديدة لاحتواء أسوأ تفشٍّ لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تايلاند، الأحد، فرض قيود جديدة في العاصمة وأقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفشٍّ لفيروس في البلاد.

وذكرت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الإثنين، تشمل حظر تناول الطعام في المطاعم في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة.

وقالت الوثيقة إنه يجب إغلاق مراكز التسوق في بانكوك والأقاليم الخمسة بحلول الساعة التاسعة مساء وسيتم حظر الحفلات أو الاحتفالات أو الأنشطة التي تنطوي على تجمع أكثر من 20 شخصا لنفس المدة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا