شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطوروات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

يعاني العالم من جائحة فيروس كورونا وسلالاته وأحدثها المتحور الهندي "دلتا"، حيث حصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 181 مليوناً و554 ألفاً و588 إصابة، حتى الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و932 ألفاً و929 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 166 مليوناً و83 ألفاً و589 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكرت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت 4664 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، وهو رقم قياسي يومي للإصابات منذ ظهور الجائحة العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 90 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من 14 ألف وفاة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في تونس إلى 403493.

وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى واصفة الموقف بأنه "كارثي".

أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، في أكبر عدد يومي للإصابات منذ الخامس من فبراير/ شباط وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة.

وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

وأعلنت بريطانيا، الجمعة، تسجيل 15810 إصابات جديدة، وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7 بالمئة من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2 بالمئة تلقوا الجرعتين.

ذكرت وكالة أنباء برناما الرسمية الماليزية نقلا عن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أن ماليزيا ستمدد العزل العام إلى ما بعد يوم الإثنين للحد من انتشار "كوفيد-19".

وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل العام يوم الإثنين، لكن "برناما" نقلت عن محيي الدين قوله إنه لن يتم تخفيفها حتى تنخفض الإصابات اليومية إلى أقل من أربعة آلاف حالة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، نزولا من 25 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21 مقارنة مع 23 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91732 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726710 بعد تسجيل 538 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90754 بعد تسجيل ثماني حالات.