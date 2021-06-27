شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على بشرة طفلك وتحميها من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن تكون بشرة الطفل ناعمة ورطبة دائما ولكن مع مرور السنة الأولى قد يتعرض بعض الأطفال لمشاكل في بشرتهم ويجهل الإباء سببها وطرق التعامل معها، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها للتأكد من أن بشرة طفلك تبقى ناعمة وصحية.

​طرق الحفاظ على صحه طفلك

1: ابق طفلك بعيداً عن الشمس

يجب أن تحد من وقت تعرض طفلك للشمس قدر الإمكان، عندما تأخذهم إلى الخارج ، حاول إبقاء بشرتهم بعيدة عن أشعة الشمس، حتى في فصل الشتاء"أبقِ طفلك في الظل قدر الإمكان، ضعي طفلك في قبعة تغطي الرقبة والأذنين، ألبس طفلك ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن تغطي الذراعين والساقين، الحد من التعرض لأشعة الشمس".

2:من المهم أيضًا الحفاظ على رطوبة طفلك بحليب الأم أو الحليب الاصطناعي إذا كنت تقضي أكثر من بضع دقائق في الخارج.

3:إذا كان طفلك يعاني من بشرة جافة جدًا أو متشققة ، يمكنك استخدام المنتجات التي تحتوي على الفازلين، يمكنك أيضًا وضع لوشن مرطب على البشرة إذا كانت خالية من العطور والصبغات ، والتي يمكن أن تهيج بشرة طفلك بشكل أكبر.

ويتم اقتراح الزيوت النباتية الطبيعية مثل "زيت الزيتون ، جوز الهند ، زيوت بذور عباد الشمس كمرطبات للأطفال".

4: اتبع أفضل الممارسات للاستحمام

التزم بأفضل الممارسات لاستحمام الرضع يجب أن تحممى طفلك بانتظام ، لكن لا داعي لتحميمه كل يوم، يمكنك استخدام منشفة ناعمة وماء فاتر للحفاظ على نظافة اليدين والوجه والأعضاء التناسلية وأجزاء الجسم الأخرى بين عمليات الغسيل في الحوض ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تسبب المناشف المزيد من تهيج الجلد وجفافه.

5:تجنب مسببات التهاب الجلد التماسي

يعني التهاب الجلد التماسي أن شيئًا ما تسبب في رد فعل تحسسي على جلد طفلك، و قد يظهر بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك الجلد الأحمر والمتورم أو الجلد الجاف والمتشقق والتقشير ومن مسببات الالتهاب"الصابون أو المنظفات، مستحضرات التجميل،الأصباغ، عطور، بعض المعادن".