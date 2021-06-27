شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة داون هي حالة يولد فيها الطفل بنسخة إضافية من كروموسومه الحادي والعشرين، ويسبب ذلك تأخير في النمو الجسدي والعقلي، وهنا يحتاج الطفل لتأهيل وتدريب مع متخصصين فمن الممكن أن يكون الطفل موهوب فى الرياضة والفنون، وضمن سلسلة س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون وفقا لما ذكره موقع healthline.

س: ما الذي يسبب متلازمة داون؟

في جميع حالات الإنجاب ، ينقل كلا الوالدين جيناتهم إلى أطفالهم. هذه الجينات محمولة في الكروموسومات، وعندما تتطور خلايا الطفل ، من المفترض أن تتلقى كل خلية 23 زوجًا من الكروموسومات ، لإجمالي 46 كروموسومًا، نصف الكروموسومات من الأم والنصف الآخر من الأب.

في الأطفال المصابين بمتلازمة داون ، لا ينفصل أحد الكروموسومات بشكل صحيح، وينتهي الأمر بالطفل بثلاث نسخ ، أو نسخة جزئية إضافية ، من الكروموسوم 21 ، بدلاً من نسختين. يسبب هذا الكروموسوم الإضافي مشاكل مع تطور الدماغ والسمات الجسدية.

س: ما هى أنواع متلازمة داون؟

هناك ثلاثة أنواع من متلازمة داون:

-التثلث الصبغي 21

يعني التثلث الصبغي 21 وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21 في كل خلية هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لمتلازمة داون.

-الفسيفساء

تحدث الفسيفساء عندما يولد الطفل مع كروموسوم إضافي في بعض وليس كل خلاياهم، يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون الفسيفسائية إلى ظهور أعراض أقل من المصابين بالتثلث الصبغي 21.

-النقل

في هذا النوع من متلازمة داون ، يكون لدى الأطفال فقط جزء إضافي من الكروموسوم 21. يوجد 46 كروموسومًا إجماليًا. ومع ذلك ، يحتوي أحدهم على قطعة إضافية من الكروموسوم 21 مرفقة.

س:هل سيصاب طفلي بمتلازمة داون؟

لدى بعض الآباء فرصة أكبر في ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون. وفقًا لمراكز الأمراض والوقاية ، فإن الأمهات من سن 35 وما فوق اكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بمتلازمة داون مقارنة بالأمهات الأصغر سنًا.

والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمتلازمة داون، والأشخاص الذين يحملون النقل الجيني.

س:ما هي أعراض متلازمة داون؟

عند الولادة ، يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة داون عادةً من بعض العلامات المميزة ، بما في ذلك:

-ملامح الوجه المسطحة.

-رأس صغير وآذان.

-رقبة قصيرة.

-انتفاخ اللسان.

-العيون التي تميل إلى الأعلى.

-آذان غير نمطية.

-ضعف العضلات.

يمكن أن يولد الرضيع المصاب بمتلازمة داون بحجم متوسط ​​، لكنه يتطور بشكل أبطأ من الطفل الذي لا يعاني من هذه الحالة.

س: ما هى مضاعفات الاصابة بمتلازمة داون؟

-عيوب القلب الخلقية.

-فقدان السمع.

-نظر ضعيف.

-إعتام عدسة العين (عيون غائمة).

-مشاكل الورك ، مثل الاضطرابات.

-سرطان الدم.

-الإمساك المزمن.

-توقف التنفس أثناء النوم (توقف التنفس أثناء النوم).

-الخرف (مشاكل في التفكير والذاكرة).

-قصور الغدة الدرقية (انخفاض وظيفة الغدة الدرقية).

-بدانة.

-تأخر نمو الأسنان مما يسبب مشاكل في المضغ.

-مرض الزهايمر لاحقًا في الحياة.