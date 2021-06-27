شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية لعلاج عدوى السعفة الفطرية.. منها خل تفاح والصبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعفة هي عدوى فطرية شائعة تسببها الفطريات وتعتبر شديدة العدوى، يمكن أن تحدث هذه العدوى حول فروة رأسك وذراعيك وبعض أجزاء الجلد المختلفة، تسبب السعفة بقعا دائرية حمراء على الجلد تبدو مرعبة للغاية وتسبب حكة شديدة للشخص المصاب بها، على الرغم من وجود أدوية متاحة لعلاج هذه العدوى الفطرية ، إلا أننا نريد إخبارك ببعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك من خلالها علاج عدوى السعفة من منزلك نفسه، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. معجون الثوم

غالبا ما ينظر إلى الثوم على أنه فعال في علاج العديد من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات والتورولوبسيس لاستخدامه كعلاج للسعفة ، تحتاج إلى صنع عجينة منه عن طريق مزجه مع بعض زيت جوز الهند، ضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بتغطيتها بشاش، اترك المعجون لمدة ساعتين تقريبًا وبعد ذلك يمكنك شطفه، تأكد من أنه لا يسبب أي تأثير لاذع أو تورم في تلك المنطقة.



معجون الثوم

2. خل التفاح

خل التفاح مفيد في علاج عدوى المبيضات الفطرية والعديد من الناس يطبقونه كعلاج للعدوى الفطرية بالسعفة لكن لا تقم بوضعه مباشرة، بل قم بنقع قطعة قطن في الخل غير المخفف وامسح ببطء المنطقة المصابة، يمكنك استخدام خل التفاح حوالي 3 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

3. الصبار

الصبار علاج طبيعي يستخدم لعلاج عدد من الالتهابات ومشاكل الجلد، له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا التي تشفي الجلد، وجود الألو فيرا المضادة للفيروسات يضمن أيضًا عدم إصابتك بأي عدوى أخرى أثناء العلاج، كما يبرد الجلد ويقلل من التهيج حول البقعة المصابة.

4. زيت جوز الهند

يحتوي على الأحماض الدهنية التي تساعد في قتل الخلايا الفطرية،يمكن أيضا استخدام زيت جوز الهند على الجلد لعلاج عدوى الجلد الخفيفة إلى المتوسطة، يمكنك وضع زيت جوز الهند على الجلد المصاب ثلاث مرات في اليوم.

5. مسحوق العرقسوس

يحتوي العرقسوس على خصائص مضادة للفيروسات ، ومضادة للفطريات، ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات وهي مفيدة جدًا للبشرة وتزيل العدوى الفطرية، لتكوين هذا العلاج ، تحتاج إلى خلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق عرقسوس في كوب من الماء وتسخينه لمدة 10 دقائق يمكنك وضع العجينة على بشرتك.



مسحوق عرقسوس

6. زيت شجرة الشاي

يستخدم زيت شجرة الشاي أيضا كعلاج لعلاج العدوى البكتيرية والفطرية في أجزاء كثيرة من العالم، إنه مفيد للغاية للبشرة ويؤثر في علاج السعفة أيضا لتحضير الخليط ، كن حذرًا بشأن الكمية التي تستخدمها.