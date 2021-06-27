شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. خليك رياضى واعرف إزاى تتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من دهون البطن التي تؤثر على شكل الجسم وصحته وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها القلب والضغط والسكر، وهنا يلجأ الرجال عادة لصالات الجيم لانقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم ومع ذلك هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من دهون البطن وفقا لما ذكره موقع menshealth وهى:

للرجال طرق التخلص من دهون البطن1: احصل على نظامك الغذائي الخالى من الدهون

أعط الأولوية للبروتينات الخالية من الدهون مثل لحم البقر والديك الرومي والبيض والأسماك والدجاج، حيث قارن الباحثون بين فوائد تناول وجبة إفطار عادية بالبروتين ووجبة إفطار غنية بالبروتين ، ووجدوا أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين ، والتي تحتوي على 35 جرامًا من البروتين ، تمنع زيادة الوزن وتقلل من تناول الطعام يوميًا وتقلل من الشعور بالجوع وتثبت الجلوكوز.

2:قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكر المكرر مثل (الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض) ، واستبدلها بـ "الكربوهيدرات المركبة" الغنية بالألياف.

3: تناول وجبة خفيفة من الفاكهة والبذور والمكسرات التي يتم التحكم في حصصها

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 42 جرامًا من اللوز يوميًا (بدلاً من تناول شيء غني بالكربوهيدرات مع سعرات حرارية متساوية) يساعد في تقليل دهون البطن وتحسين مستويات الكوليسترول، حيث ثبت أن المستويات العالية من الألياف تكافح الاستهلاك الزائد للسعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم".

التركيز على زيادة النشاط البدني وبناء العضلات لحرق دهون البطن من أهم النصائح لإنقاص وزن الجسم والدهون المتراكمة به، وركز على الحركات المركبة مثل القرفصاء ، تأرجح الجرس ، الضغط على الصدر ، الضغط على الكتف.

5: الحصول على نوم جيد

أظهرت دراسات متعددة وجود ارتباط بين قصر النوم وزيادة الوزن، فالنوم بعدد ساعات كافية ومنتظمة تساعد على انقاص الوزن ودهون البطن.