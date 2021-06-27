شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات ضارة لطلاب الثانوية العامة.. منها عصير القصب والكاكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الأيام الماضية امتحانات الثانوية العامة التجريبية قبل انطلاق المارثون الأكبر وهو الإمتحانات الفعليه خلال الأيام المقبلة، وينصب تركيز أغلب الطلاب على استذكار وتحصيل أكبر قدر من المواد الدراسية التى سيمتحنون فيها، بينما يهملون فى الأغلب العادات الغذائية الصحية التى لا تقل أهمية عن المذاكرة، ونتحدث خلال هذا التقرير على مجموعة من مشروبات التى قد تضر طلاب الثانوية العامة، وتؤثر سلبًا على ذكائهم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

مشروبات ضاره لطلاب الثانوية العامةكوكتيل التوت البرى والعنب

إذا اخترت عصير الفاكهة بنسبة 100٪ وتجنب المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف (مثل كوكتيل التوت البري أو كوكتيل العنب) ، فإنها لا تزال غنية بالمواد الحلوة على سبيل المثال ، يحتوي كوب من عصير العنب على 36 جرامًا من السكر وكوب من التفاح يحتوي على 31 جرامًا، ليس بعيدًا عما ستجده في علبة صودا الليمون والليمون التي تحتوي على 44 جرامًا.



كوكتيل التوت البرى

مشروب الكاكاو

يحتوى الكاكاو على مادة الكافيين التى تسبب الارق والعصبية، و قد يؤثر على صحة القلب فى حالة الافراط فى تناوله، كما يسبب التهابات المعدة وغثيان وقئ، وقد يؤثر على صحة العضلات والمفاصل ويسبب هشاشة العظام.



مشروب الكاكاو

المشروبات الغازية

استهلاك السكر الزائد يمكن أن يضر بصحة القلب أيضًا لأنه يقاوم الأنسولين فى الجسم ويعوق استخدامه بكفاءة، ثم يقوم الكبد بدوره بتحويل الأنسولين غير المستخدم إلى كوليسترول لترتفع نسبته فى الدم.



المشروبات الغازية

الكافيين الكافيين يعتمد العديد من الطلاب على تناول مشروبات تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة و خاصة خلال فترة الامتحانات من أجل التركيز والاستيقاظ أثناء المذاكرة، ولكن تلك المشروبات تؤثر على جودة النوم لدة الطلاب خاصة أنهم بحاجة للنوم جيدًا خلال فترة الامتحانات للحفاظ على التركيز وتقليل أعراض القلق والتوتر مثل خفقان القلب والأرق والارتعاش.

الشاى والقهوة عصير القصب : عصير القصب :

يسبب عصير قصب السكر آثاراً جانبية خاصة إذا لم يتم تناوله بكميات معتدلة، مشاكل الجهاز الهضمى، لا يعرف الكثيرون أنه لا يجب أن تشرب عصير قصب السكر بعد عمله بـ 15 دقيقة لأنه قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا تم شربه بعد ذلك الوقت، أما الآثار الجانبية الأخرى التي يمكن أن تسببها هي الدوخة والأرق.