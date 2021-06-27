شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لزيادة الوزن بشكل أسرع..منها أطعمه عالية السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن مهمة صعبة مثل فقدانه عتقد أن قلة فقط ممن يرغبون في اكتساب القليل من الوزن، وإلا فإن هناك أشخاصا آخرين يريدون فقط إضافة بعض اللحم إلى هيكلهم العظمي، إذا كنت تريد معرفة كيفية زيادة الوزن في غضون أسبوع ، فقد حان الوقت للاستعداد واختبار حدودك، إليك بعض النصائح التي ستساعدك على اكتساب الوزن ولن تجعلك قويا وعضليا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ضاعف مدخولك من الطعام

إذا كنت تتناول 3 وجبات في اليوم في وقت سابق، فعليك الآن مضاعفة الكمية وتناول ست مرات على الأقل ، وهذا أيضًا كل وجبة في حصص متساوية، لبضعة أسابيع ، قد تضطر إلى إجبار الطعام الإضافي عليك. كل خمسمائة سعرة حرارية يتم تناولها يوميًا ستضيف رطلًا إضافيًا إلى وزنك في أسبوع واحد.

احسب احتياجاتك من السعرات الحرارية

كل فرد مختلف وبالتالي فإن متطلبات السعرات الحرارية الخاصة بهم مختلفة أيضا، إذا كنت تتساءل عن كيفية زيادة الوزن في غضون أسبوع ، فما عليك القيام به هو التحقق من مدخولك ومتطلباتك من السعرات الحرارية وبمجرد الانتهاء من ذلك ، أضف 500 سعر حراري إضافي إلى استهلاكك اليومي، سيساعدك هذا الطعام عالي السعرات على زيادة الوزن في غضون أسبوع أيضا ، سيساعدك تحديد جدول لوجباتك على استهلاك سعرات حرارية وفيرة على مدار اليوم.



اطعمه عالية السعرات الحراريه

كيفية زيادة الوزن في 7 أيام مع التمرين

هل تعتقد أن التدريبات يجب أن ترتبط فقط بفقدان الوزن كلا، انت مخطئ، يجب تضمين نظام بناء العضلات في خطة زيادة الوزن الخاصة بك ، من أجل تناول سعرات حرارية أكثر مما تنفقه. اتبع بعض تمارين زيادة الوزن مثل: تويست تجعيد الشعر، والقرفصاء، والانخفاضات.



تمارين بناء العضلات

قم بتضمين المشروبات المغذية في نظامك الغذائي

يجب أن تحتوي المشروبات أيضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لكن ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي أن يسبب أي ضرر لصحتك لذلك ، اختر فقط تلك المشروبات في نظامك الغذائي لزيادة الوزن في 7 أيام والتي تحتوي على سعرات حرارية صحية. تجنب المشروبات مثل عصائر الفاكهة المعبأة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة، ومشروبات مثلجة، ومشروبات القهوة المنكهة.



عصائر الفاكهة

اكتساب الوزن أسهل من فقدان الوزن.

إذا كنت على استعداد لاكتساب بعض الجنيهات بشكل أسرع ، فيجب أن تركز على المكاسب الصحية، إذا كنت تستهلك الأطعمة السريعة لزيادة الوزن ، فأنت تعرض صحتك للخطر، إذا اتبعت النصائح المذكورة في هذه تقرير، فستكسب بشكل صحي وتخسر ​​بسهولة عندما ترغب في ذلك.