شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الشيكولاتة يساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الجميع تناول الشيكولاتة، ولكن الخوف يكون من زيادة الوزن واكتساب سعرات حرارية كثيرة ولكن الخبر الجيد هو أن الأمر عكس ذلك حيث أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى بريجهام الأمريكية إلى أن تناول "كمية مركزة" من الشوكولاتة كل صباح يمكن أن يساعد الناس في الواقع على حرق الدهون.

وقال البيان وفقًا لما نشر في المواقع والصحف الأمريكية bostonglobe إن الدراسة قادها دكتور فرانك ايه جي ال شير عالم الأعصاب والدكتورة مارتا جاروليت العالمة الزائرة، ويعمل الباحثان في قسم النوم واضطرابات الساعة البيولوجية بالمستشفى في أقسام الطب وعلم الأعصاب، بحسب البيان.



فوائد الشيكولاته

وقال البيان إن الدراسة، التي نُشرت في مجلة FASEB، أجريت بالتعاون مع باحثين في جامعة مورسيا في إسبانيا، وتضمنت "تجربة عشوائية ومراقبة ومتقاطعة لـ 19 امرأة بعد سن اليأس".

يمكن أن يوفر تناول لوح شوكولاتة الحليب مباشرة بعد الاستيقاظ أو قبل النوم مفاجأة حلوة، قد يساعد في حرق الدهون في الجسم ، وخفض مستويات السكر في الدم، ولم يثبت أنه يسبب زيادة الوزن، كما وجدت دراسة جديدة أجريت على النساء بعد سن اليأس أجراها باحثو مستشفى بريجهام والنساء.



الشيكولاته

قالت مارتا جاراوليت، العالمة الزائرة من إسبانيا التي تعمل في قسم اضطرابات النوم واليقاعات البيولوجية في مستشفى BWH: الشوكولاتة سؤال مهم للأشخاص الذين يأتون إلى عيادتي لإنقاص الوزن".

في الدراسة التي أجريت في إسبانيا، تناولت النساء بعد سن اليأس 100 جرام من شوكولاتة الحليب إما في الصباح خلال ساعة من الاستيقاظ أو في الليل خلال ساعة من النوم، لقد فعلوا ذلك لمدة أسبوعين ولم يكن بإمكانهم تناول الشوكولاتة في أي وقت آخر من اليوم، وعلى الرغم من أن لوح الشوكولاتة كان يحتوي على حوالي 500 سعر حراري، لم يزد وزن أي من النساء.

ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة في الصباح يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم، كما ساعد في تقليل الجوع والرغبة في تناول الحلويات في وقت لاحق من اليوم، قال جاراوليت: "لم يعودوا يتوقون للشوكولاتة أو يبحثون عن الحلويات".

كما أفادت الدراسة أن تناول لوح الشوكولاتة ليلاً أدى إلى تحسين النوم وزيادة التمثيل الغذائي أثناء ممارسة الرياضة وخفض تناول السعرات الحرارية في اليوم التالي، قال جاراوليت:"أحب هذا لقد أحببته حقًا، لأن الكثير من الناس يحبون الشوكولاتة حقًا وأحيانًا يشعرون بالذنب وعندما يشعرون بالذنب يكون الوضع أسوأ لأنك تتوق إليه بعد ذلك، وأكد الخبراء أنه يمكن لمدمني الشوكولاتة أن يستريحوا بسهولة وهم يستمتعون بعلاجهم".

وكان هناك الكثير من الأبحاث حول الشوكولاتة الداكنة، لكن الباحثين ركزوا على شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين وعناصر أخرى يمكن أن تؤثر على البحث.