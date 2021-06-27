شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض تنذر بمشكلة صحية خطيرة فى العين.. استشر طبيبك إذا ظهرت عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأخذ الجميع العناية بصحة العين على محمل الجد فقط عندما نبدأ في مواجهة مشكلات صحية مستمرة في العين، على الرغم من أن ضعف البصر أمر لا مفر منه في بعض الأحيان بسبب الشيخوخة، إلا أن خطر حدوث مشاكل صحية في العين منتشر أيضًا منذ سن الصغر.

وتتطلب أعيننا بعض العناصر الغذائية مثل الزنك والنحاس وفيتامين C و E وبيتا كاروتين وما إلى ذلك ، مما يحافظ على صحة أنسجة العين، ولكن قد يؤدي عدم التوازن إلى ظهور العديد من العلامات التحذيرية لصحة العين، ويمكن أن يؤدي اليقظة في مشاكل العين إلى تقليل فرص حدوث بعض النتائج المهددة، ويجب أن تكون الزيارة الدورية لطبيب العيون روتينية لتحديد العلامات الحمراء للحفاظ على صحة العين المثلى وفقا لتقرير موقع "allaboutvision"





5 علامات تجعلك فى حاجة إلى استشارة طبيب العيون الخاص بك1. حدوث رؤية ضبابية أو رؤية مزدوجة

قد تدل الرؤية الضبابية على وجود مشكلة في: عدسة القرنية ، أو شبكية العين ، أو العصب البصري ، ما يمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية بشكل يتطلب فحصًا شاملاً مفصلاً للعين.

يمكن للمرء أن يخضع لعملية جراحية لمعالجته، ويمكن أن تعاني أي من عينيك من هذا المرض أو كليهما في نفس الوقت، يمكن لتمارين العين أو النظارات أن تعالج هذا العرض أحيانًا وتجنبك الجراحة.

2. مشكلة في الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة

انخفاض حدة البصر في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة علامة تنذر بالخطر وتشير إلى إمكانية حدوث مشكلة العمى الليلي أو إعتام عدسة العين أو الجلوكوما أو تحول طفيف نحو قصر النظر، قد يكون السبب مرضًا في العدسة أو البقعة (جزء من الشبكية)، وأحيانًا ما تتضرر الخلايا المتخصصة في شبكية العين المصممة لاستشعار الضوء مما يؤدي إلى استغراق قدرة المرء على معالجة الرؤية الواضحة في حالات الإضاءة المنخفضة.

3. احمرار العيون لفترات طويلة

احمرار العيون ليست امراً طبيعياً خاصة إذا كانت مصحوبة بألم في العين أو حكة أو إفرازات من العين أو تورم في العين أو حساسية من الضوء أو تورم أو رؤية ضبابية، يمكن أن تكون العيون الحمراء ناتجة عن أسباب متعددة مثل ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، والتحديق في شاشة الكمبيوتر دون انقطاع، أو الحساسية، أو العدوى ، وما إلى ذلك، و يمكن أن تكون العين الحمراء المستمرة لأكثر من أسبوع علامة محتملة على مشكلة خطيرة.

4. ألم وتورم العين المستمر

يشفي التهاب العين المؤلم نفسه ولكنه في بعض الأحيان يكون أكثر خطورة مما يبدو ، مما يؤدي إلى فقدان البصر أو الصداع أو الحساسية للضوء أو الغثيان أو أكثر، يعد الفحص ضروريا لتشخيص السبب الجذري، ويمكن أن تكون المشكلة من القرنية أو القزحية أو عضلات العين أو الأعصاب أو أجزاء أخرى من العين ، في حين أن التورم قد يكون بسبب عدوى بكتيرية كامنة أو اعتلال عين الغدة الدرقية أو أورام أو أكثر.

5.ظهور نقاط داكنة تحجب الرؤية

عندما تظهر سحابة داكنة مصحوبة بضوء عبر مجال رؤيتك ، أو نقاط تحجب رؤيتك ، فقد يكون ذلك مؤشرًا بصريًا لشيء خاطئ في الجزء الخلفي من عينيك، ويمكن أن يؤدي استمرار الأعراض إلى فقدان البصر.