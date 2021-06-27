شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمكافحة الإدمان.. كيف يمكن التغلب على إدمان المخدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الإدمان في 26 من يونيو من كل عام، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك دمجها بشكل مريح لمساعدتك في الوصول إلى التعافى من الإدمان، وفقا لما نشر من موقع thedoctorweighsin.

1. ابحث عن مكان العلاج

بالنسبة لشخص يكافح الإدمان ،هناك العديد من الأماكن الآمنة لتعافي المدمنين من الإدمان، يمكنك أيضًا العثور على الأشخاص الذين قد يفيدونك فى رحلة التعافى من الإدمان.

ثبت أن التمرين المنتظم بأي شكل من الأشكال يعزز الثقة والعزم على تعافي المدمنين، إنها طريقة صحية للبقاء مشغولًا ، وتقوى ، وبناء تركيزك ، والتخلص من التوتر ، والحصول على نوم أفضل ، ومساعدتك على الشعور بتحسن كبير.



مكافحة الإدمان

3. عالج الأسباب المؤدية للإدمان

التغلب على الإدمان هو أكثر من مجرد التوقف عن تناول المخدرات والكحول، يتعلق الأمر بمعالجة ومحاولة معالجة العوامل المختلفة التي تؤدي إلى الاعتماد على المخدرات، القلق والتوتر والغضب والحزن كلها مشاعر سلبية يمكن أن تشجع المدمن على البقاء عالقًا في نفس الحلقة، من أجل الخروج من الحلقة المفرغة، عليك أن تجد طرقًا فعالة لإدارة مراحل الصعود والهبوط في الحياة، لا توجد طريقة لتجنب المشاعر والعواطف الشديدة ومع ذلك ، هناك طرق للرد عليها بطريقة صحية.