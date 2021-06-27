تعرف على نظام غذائى دائم لإنقاص الوزن وتحسين صحتك

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القاهرة - سامية سيد - "أنت ما تأكله" واحدة الأقوال الشهيرة والتي تعنى أن كل ما تضعه في فمك ينعكس على بشرتك وجسمك، فإذا كان لديك نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات، ستكون بصحة جيدة، ولكن إذا كنت تفرط في تناول الأطعمة الدسمة، فأنت عرضة لزيادة الوزن والأمراض المزمنة، وعندما تحاول إنقاص وزنك فإن نوع الأطعمة التي تضعها في طبقك مهم للغاية، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية اتباع نظام غذائى صحى بشكل دائم لإنقاص الوزن وتحسين الصحة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيفية اتباع نظام غذائى صحى بشكل دائم لإنقاص الوزن

ابدأ يومك بهذا الطعام

ينصح الخبراء بالحصول على شيء ما في غضون 10 إلى 15 دقيقة من الاستيقاظ، يساعد تناول الطعام في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في الصباح على بدء عملية التمثيل الغذائي لديك مبكراً ويبقيك نشيطًا طوال اليوم.

ويحذر الخبراء من تناول الشاي أو القهوة أو أي نوع من التوابل على معدة فارغة، حيث يمكن أن يؤدي تناول التوابل في الصباح إلى انتشار حب الشباب، بينما يمكن أن يؤدي تناول الشاي والقهوة إلى تهيج المعدة.

وأفضل الأشياء التي يجب تناولها في الصباح هي الفاكهة الطازجة أو المكسرات.

وجبة الإفطار

اقترح أخصائيو التغذية تناول طعام طازج ودافئ على الإفطار مثل: الشوفان أو حبوب الإفطار "الكورن فليكس"، كما يجب تجنب تخطي وجبة الإفطار لأنها ستؤثر على تركيزك وتعطل يومك.

ماذا تأكل فى منتصف اليوم؟

قد يكون من الصعب جدًا التعامل مع الجوع في منتصف اليوم، هذا هو الوقت الذي يستسلم فيه معظم الناس لرغباتهم ويختارون خيارات الطعام غير الصحية.

لمنع هذا والبقاء على المسار الصحيح، يوصي الخبراء بتناول أي فاكهة موسمية أو ماء جوز الهند مع تجنب تناول أي وجبات خفيفة مالحة أخرى.

الغداء

أفضل وقت لتناول غدائك هو الواحدة ظهرًا، يمكنك تناول وجبات متكاملة تحتوى على قليل من النشويات والدهون الصحية وكثير من الخضروات والبروتين من الدجاج أو اللحوم أو الأسماك.

وجبات خفيفة في المساء

الفجوة الزمنية بين العشاء والغداء كبيرة جدً ، لذلك من الضروري تناول شيء بين هاتين الوجبتين لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكنك تناول وجبة صحية مثل المكسرات أو الفشار بين الساعة 4 مساءً والساعة 6 مساءً.

وجبة العشاء

تناول العشاء قبل 2-3 ساعات من موعد النوم، الوقت المثالي لتناول العشاء بين الساعة 7 مساءً - 8:30 مساءً، بالنسبة للعشاء ، الأرز هو أخف الحبوب وتناوله في الليل يمكن أن يمنع مشكلة عسر الهضم، ويمكنك تناول الزبادى أو الفاكهة.