شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من خطورة «الشبو»: يسبب الإدمان والجنون والوفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة، من خطورة وأضرار تعاطي مادة “الشبو”، حيث تسبب الإدمان، وقد تؤدي للوفاة.

وأوضحت الصحة، أن “الشبو” يعتبر من أخطر الأمفيتامينات حيث يؤدي بمتعاطيه إلى الانتحار، والجرعة الزائدة منه تؤدي للوفاة ومن أضراره ما يلي: • فقدان الوزن • زيادة معدل ضربات القلب • تدمير الأسنان • التصرف بعنف • زيادة ضغط الدم المؤدي للسكتة الدماغية • اللامبالاة • كثرة الحديث وارتفاع درجة الحرارة • القلق • جنون الارتياب

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تحذر من خطورة «الشبو»: يسبب الإدمان والجنون والوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.