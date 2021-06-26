المغرب يسجل 493 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المملكة المغربية، السبت، تسجيل 493 إصابة بفيروس كورونا المستجد و326 حالة شفاء وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت "وكالة المغرب العربي للأنباء" عن وزارة الصحة قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 529 ألفا و224 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 ألفا و863 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9273 حالة.

وعادت المملكة المغربية إلى تلقيح مواطنيها بوتيرة سريعة، وذلك بعد تلقيها شُحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في أعقاب توقف مؤقت بسبب الأزمة العالمية للقاحات كورونا.

وفي السياق نفسه، خففت السلطات الحكومية من بعض الإجراءات الاحترازية، إذ قلصت مدة الحجر الليلي، ليُصبح ابتداء من 11 ليلاً بدلا من 8، وهو التوقيت الذي ظل مُطبقا طيلة شهر رمضان.

وما زالت السلطات تمنع الخروج دون ارتداء الكمامات الواقية، كما تفرض غرامة تصالحية قدرها 30 دولارا أمريكيا تقريباً، لمن يُخالف هذا الإجراء الاحترازي.