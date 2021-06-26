هل اللقاحات فعّالة أمام متحور دلتا ؟.. خبراء يجيبون

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 06:06 مساءً - أثار تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا القلق، خاصة سلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند، أصبحت السلالة الأكثر انتشارا في العالم مع قدرتها الكبيرة على العدوى، يتساءل الملقحون عن فعالية التطعيمات التي تلقونها.

وتقول الإذاعة الوطنية الأميركية العامة (NPR) إنها تلقت سؤالا متداولا يقول: “لقد حصلت على اللقاح، فهل أنا بحاجة للقلق بشأن سلالات كورونا؟

وتجيب الإذاعة قائلة إن هذا يعتمد على بعض الأشياء، لكن اللقاح فعال للغاية. ومن المتوقع أن تكون لقاحات كوفيد-19 وقائية ضد طفرات الفيروس الجديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وإذا حصلت على التطعيم بالكامل (بعد أسبوعين من جرعتك الثانية)، فإن الاحتمالات مواتية للغاية بعدم إصابتك بعدوى كوفيد-19.

يقول الدكتور جيروم كيم، المدير العام لمعهد اللقاحات الدولي: “على الأقل بالنسبة لتلك اللقاحات المعتمدة في أوروبا وأميركا الشمالية، في حالة الطفرات، يبدو أن هذه اللقاحات فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة”.

وكانت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أطلقت اسم “السلالة المثيرة للقلق” على متحور دلتا أما متحور ألفا، الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة، فهو أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 في المئة مقارنة بالتحور الأصلي للفيروس.

وتقول الإذاعة إنع وفقا لدراسة، فإن لقاح فايزر فعال بنسبة 90 في المئة ضد أشد أشكال العدوى (أي تلك التي تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة) التي يسببها هذا النوع من الطفرات. وأظهرت هذه الدراسة أيضًا حماية عالية ضد متحور بيتا، الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وجدت دراسة لوكالة الصحة العامة في إنكلترا أن لقاح أسترازينيكا أظهر أيضًا مستوى عالٍ من الفعالية ضد متحور ألفا، بينما لم تنشر الدراسة بعد.

ومن المتوقع أن يتفوق دلتا على ألفا باعتباره المتحور الرئيسي للفيروس في الولايات المتحدة. فأكثر من 20 في المئة من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة مصابة بالفعل بمتحور دلتا.

ونظرًا لأن متحور دلتا أكثر قابلية للعدوى مقارنة بألفا، فسيكون الناس في الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر. ولهذا السبب أعادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وصف دلتا من متحور مثير للاهتمام إلى متحور مثير للقلق.

ويشعر الخبراء بالقلق أيضًا لأن العلاج بالأجسام المضادة يبدو أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، كما يقول الدكتور جيل ويذرهيد، الأستاذ المساعد في الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب.

وبالنسبة للقاحات، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على متحور دلتا في جامعة إدنبرة باسكتلندا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا قدما نسبة 79 في المئة و60 في المئة حماية على التوالي من العدوى بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

وأظهرت دراسة لوكالة الصحة العامة في إنكلترا أن جرعتين من لقاح فايزر كانا فعالين بنسبة 88 في المئة ضد أعراض سلالة دلتا.

أما بالنسبة للقاحات الأخرى، فإن ديفيد مونتفيوري، مدير مختبر أبحاث لقاح الإيدز وتطويره في المركز الطبي بجامعة ديوك الأميركية، متفائل. واستنادًا إلى البحث الذي أجراه ولم يُنشر بعد، يقول إن “دلتا لا يبدو أنه سيشكل تهديدًا كبيرًا للقاحات”، بما في ذلك لقاح موديرنا.

وتقترح الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ وأستاذة الصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، التفكير في اللقاح على أنه معطف واق من المطر جيدًا حقًا.

وقالت: “إذا كان الجو ممطرًا، فلن تبتل، وحتى إذا كانت السماء تمطر بغزارة. ولكن إذا كان هناك إعصار أو عاصفة رعدية، فهناك احتمال أن تبتل”.