4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17 ألفا و61 حالة.



وذكر بيان لوزارة الصحة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تم رصد 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 321 ألفا و 232 إصابة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى مليون و226 ألفا و959 حالة.

وذكر البيان أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 35 ألفا و228 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليونا و 541 ألفا و261.

وأشار البيان إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 842 ألفا و 964 شخصاً.