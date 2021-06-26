شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تداول هذاالنوع من العقاقير.. تسبب 6 أعراض شديدة الخطورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، من خطورة تداول الأدوية الطبية المقيدة ذات البعد الإدماني.
وأوضحت اللجنة، في مقطع فيديو توعوي، أن هناك العديد من الأدوية الطبية المقيدة ذات البعد الإدماني يحظر تداولها بغير وصفة طبية.
وأشارت اللجنة، إلى أن إساءة استخدام هذه العقاقير يؤدي إلى:
• الإدمان
• الهلاوس وفقدان التركيز
• الاكتئاب
• الوسواس القهري
• هبوط في الجهاز العصبي
• اضطرابات نفسية
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من تداول هذاالنوع من العقاقير.. تسبب 6 أعراض شديدة الخطورة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.