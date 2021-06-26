شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تداول هذاالنوع من العقاقير.. تسبب 6 أعراض شديدة الخطورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، من خطورة تداول الأدوية الطبية المقيدة ذات البعد الإدماني.

وأوضحت اللجنة، في مقطع فيديو توعوي، أن هناك العديد من الأدوية الطبية المقيدة ذات البعد الإدماني يحظر تداولها بغير وصفة طبية.

وأشارت اللجنة، إلى أن إساءة استخدام هذه العقاقير يؤدي إلى:

• الإدمان

• الهلاوس وفقدان التركيز

• الاكتئاب

• الوسواس القهري

• هبوط في الجهاز العصبي

• اضطرابات نفسية