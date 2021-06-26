"دلتا كورونا" تجتاح جنوب أفريقيا.. وتحذير من ذروة "الموجة الثالثة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علماء في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن السلالة المتحورة دلتا المكتشفة في الهند هي السائدة بين إصابات كورونا في البلاد.

وجنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضررا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد "موجة ثالثة" من العدوى حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة، الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني القائمة بأعمال وزير الصحة خلال المؤتمر إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير/ كانون الثاني.