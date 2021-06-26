شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: 3 خطوات لإسعاف مصابي نزيف الأنف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن نزيف الأنف أو ما يسمى بالرعاف هو من أكثر الحالات الإسعافية شيوعاً. وأضافت، هيئة الهلال الأحمر، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن إسعاف مصابي الرعاف من خلال الخطوات التالية: • أغلق الأنف بالضغط على الجزء الأسفل بأصبعي السبابة والإبهام لـ 10 دقائق • قم بالجلوس وإمالة الرأس إلى الأمام حتى تلامس الذقن الصدر • ضع كمادة باردة فوق الأنف

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