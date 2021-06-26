أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في روسيا منذ 5 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا 21 ألفا و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية منذ 21 يناير الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و430 ألفا و753 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد شهدت ارتفاعا أيضا بتسجيل 619 وفاة خلال آخر 24 ساعة ليصل مجموع الوفيات إلى 132 ألفا و683 حالة وفاة.

وسجّلت مدينة سان بطرسبرج الروسية، التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020، السبت، أعلى حصيلة وفيات جرّاء كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وفق ما أظهرت بيانات.

وكشفت أرقام رسمية بأن المدينة، التي استضافت 6 مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 وتستعد لاستضافة مباراة في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.



وذكرت وكالات إعلام روسية أن الحصيلة هي الأعلى التي تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الوباء.



وفي سان بطرسبرج، أصيب العشرات من مشجعي كرة القدم الفنلنديين بفيروس كورونا بعدما سافروا إليها لحضور المباراة التي فاز بها فريقهم أمام بلجيكا.

