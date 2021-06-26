شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أطفال يوضح خطه علاج حديثى الولادة المصابين بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حسين، مدير وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى عين شمس التخصصي الجامعي، أن فيروس كورونا قد يصيب الأطفال في جميع المراحل العمرية وحتى حديثي الولادة، مشيرا إلى أن الحالات التي تم رصدها بحديثي الولادة بسيطة للغاية وجميع الحالات مستقرة والتعامل معهم يكون بحذر أكثر من خلال أطباء متخصصين وبروتكول محدد لحماية من يتعامل مع هؤلاء الأطفال من الأطباء فور ولادتهم.

وأوضح أن العدوى قد تنتقل من الأم المصابة بفيروس كورونا للطفل وهو ما يتطلب فور عملية الولادة يتم إجراء اختبارات للطفل حديثي الولادة للكشف عن مدى إصابته بالفيروس من عدمه وانتقال العدوى إليه ويمكن للأم المصابة بكورونا التعامل مع الطفل بنفس الإجراءات الاحترازية ويمكنها ارضاع الطفل رضاعه طبيعية مع متابعه دورية للطفل للتأكد من علاماته الحيوية انها مستقرة.

وأشار مدير وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة، إلى أن بروتكول العلاج يكون بسيط للغاية ولكن الأمر يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الطفل من جانب الأطباء، يتم تقديم الأدوية طبقا للأعراض التي تظهر على الطفل، مع متابعه المسحة الطبية للطفل المصاب بكورونا حتى يتم خروجه من المستشفى بشكل طبيعي .