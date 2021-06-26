خليك حذر.. تعرف على أعراض وطرق علاج ضربة الشمس فى الصيف

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الإصابة بضربة الشمس في موسم الصيف، خاصة لدى الأشخاص الذين يقومون ببذل مجهود كبير في الأماكن الحارة، وفى التقرير التالى نتحدث عن علاجات منزلية وأعراض ضربة الشمس، وفقا لما نشر من موقع mayoclinic.

أعراض ضربة الشمس

السمة المميزة لضربة الشمس هي درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 104 درجة فهرنهايت، لكن قد يكون الإغماء هو العلامة الأولى، قد تشمل الأعراض الأخرى:

- صداع نابض.

- الدوخة.

- قلة التعرق بالرغم من الحر.

- بشرة حمراء وساخنة وجافة.

- ضعف أو تقلصات العضلات.

- غثيان.

- سرعة ضربات القلب.

- تنفس سريع وضحل.

- التغييرات السلوكية مثل الارتباك.

- فقدان الوعي.

علاجات منزلية لضربة الشمس :

- استرح في مكان بارد :من الأفضل الدخول إلى مبنى مكيف ، ولكن على الأقل ، ابحث عن مكان ظليل أو اجلس أمام مروحة، استرح على ظهرك مع رفع رجليك أعلى من مستوى قلبك.

- اشرب سوائل باردة :التزم بشرب الماء أو المشروبات الطبيعية، لا تشرب أي مشروبات كحولية.



علاج منزلية لضربة الشمس

ضع مناشف مبللة بالماء البارد على بشرتك.

- خفف الملابس :قم بإزالة أي ملابس غير ضرورية وتأكد من أن ملابسك خفيفة الوزن، إذا لم تبدأ في الشعور بالتحسن في غضون ساعة واحدة من استخدام هذه التدابير العلاجية ، فاطلب العناية الطبية العاجلة.



علاج منزلية لضربة الشمس

بطانيات التبريد وعلب الثلج:يتم لف بطانيات التبريد بضربة حرارة توضع أكياس الثلج في المناطق التي تقترب فيها الأوردة الكبيرة من سطح الجلد، مثل الفخذ والإبط والعنق والظهر هذا يضمن انخفاض درجة حرارة الدم بسرعة .

مرخيات العضلات:يمكن إعطاء أدوية مثل البنزوديازيبينات إذا لم تنخفض درجة حرارة الجسم.