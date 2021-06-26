شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل أنظمة الريجيم المناسبة لمرضى القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب مزعج يتميز بتغيرات حادة في حركات الأمعاء يعاني بعض الأشخاص من الإسهال ، بينما يعاني البعض الآخر من الإمساك يمكن للتقلصات وآلام البطن أن تجعل الأنشطة اليومية لا تطاق، وهناك بعض الأنظمة الغذائية والريجيم التي قد تحسن الأعراض، وفقا لتقرير لموقع healthline.

نظام الريجيم المناسب لمرضى القولون العصبى1. نظام غذائي عالي الألياف

تضيف الألياف كميات كبيرة من البراز ، مما يساعد على الحركة يجب أن يأكل البالغ العادي من 20 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا في حين أن هذا يبدو بسيطًا بما فيه الكفاية ، ويقدر المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى الأمريكي أن معظم الناس يأكلون فقط من 5 إلى 14 جرامًا يوميًا.

الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ، مغذية وتساعد على منع الإمساك ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من الانتفاخ بسبب زيادة تناول الألياف ، فحاول التركيز فقط على الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفواكه والخضروات بدلاً من الحبوب.

2. نظام غذائي منخفض الألياف

في حين أن الألياف يمكن أن تساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي ، فإن زيادة تناول الألياف يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض إذا كنت تعاني من الغازات والإسهال بشكل متكرر، قبل التخلص تمامًا من الألياف من نظامك الغذائي ، ركز على مصادر الألياف القابلة للذوبان الموجودة في المنتجات ، مثل التفاح والتوت والجزر ودقيق الشوفان.

3- ريجيم خال من الجلوتين

الجلوتين هو بروتين موجود في منتجات الحبوب مثل الخبز والمكرونة يمكن للبروتين أن يضر بالأمعاء لدى الأشخاص الذين لا يتحملون الجلوتين بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل للجلوتين يعانون أيضًا من متلازمة القولون العصبي في مثل هذه الحالات ، قد يقلل النظام الغذائي الخالي من الجلوتين الأعراض.

تخلص من الشعير والقمح من نظامك الغذائي لمعرفة ما إذا كانت مشاكل الجهاز الهضمي تتحسن، إذا كنت من عشاق الخبز والمكرونة ، فلا يزال هناك أمل، يمكنك العثور على أنواع خالية من الجلوتين من منتجاتك المفضلة في متاجر الأطعمة الصحية .

4.ريجيم الاستبعاد

يركز نظام الإقصاء الغذائي على تجنب بعض الأطعمة لفترة طويلة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت أعراض القولون العصبي لديك تتحسن.توصي المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية (IFFGD) باستبعاد الأسباب الأربعة الشائعة التالية:

قهوة

شوكولاتة

الألياف غير القابلة للذوبان

المكسرات

ومع ذلك ، يجب عليك التخلي عن أي طعام تجده مشتبهًا فيه تخلص من طعام واحد تمامًا من نظامك الغذائي لمدة 12 أسبوعًا في كل مرة.

5. ريجيم قليل الدسم

من المعروف أن الاستهلاك المزمن للأطعمة الغنية بالدهون يساهم في مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية ، مثل السمنة ومع ذلك، يمكن أن يكون صعبًا بشكل خاص على أولئك الذين يعانون من القولون العصبي من خلال تفاقم الأعراض.

الأطعمة الغنية بالدهون منخفضة بشكل عام في الألياف ، مما قد يمثل مشكلة للإمساك المرتبط بـمتلازمة القولون العصبى، الأطعمة الدهنية سيئة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي المختلطة ، والتي تتميز بمزيج من الإمساك والإسهال اتباع نظام غذائي قليل الدسم مفيد لقلبك وقد يحسن أعراض الأمعاء غير المريحة.

بدلاً من تناول الأطعمة المقلية والدهون الحيوانية ، ركز على اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

6. ريجيم منخفض الكربوهيدرات

فودماب هي كربوهيدرات يصعب على الأمعاء هضمها نظرًا لأن هذه الكربوهيدرات تسحب المزيد من الماء إلى الأمعاء، قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من المزيد من الغازات والانتفاخ والإسهال بعد تناول هذه الأطعمة.

قد يؤدي تناولك للأطعمة عالية الفودماب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع إلى تحسين أعراض القولون العصبي لديك.

من المهم ملاحظة أنه ليست كل الكربوهيدرات عبارة عن فودماب، تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها ما يلي: