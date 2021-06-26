كم من الوقت نحتاجه يوميا للحصول على فيتامين "د" من الشمس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر فيتامين "د" أحد أكثر الفيتامينات أهمية لجسم الإنسان، المادة المفيدة لنمو والتئام العظام والجهاز المناعي بأكمله.

وظيفة فيتامين "د" الأساسية هي الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى معدني الكالسيوم والفوسفور، ومن ثم تقليل الإصابة بالإنفلونزا والحماية من مرض السكري، لأنه يعمل على تحفيز البنكرياس على زيادة الأنسولين بالجسم وزيادة المناعة، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.

وعلاوة على ذلك، يعمل فيتامين "د" على الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وأنواع مختلفة من السرطانات منها، سرطان الثدي لدى النساء، والبروستاتا والقولون.

وبجانب وجوده في بعض الأطعمة مثل أسماك التونة والسلمون والبيض والزبادي وغيرها الكثير، يحصل الجسم على هذا الفيتامين من الشمس، لذلك يتساءل كثير من الناس عن الوقت المناسب الذي يحتاجه الجسم للحصول على فيتامين د من الشمس يومياً مع تجنب مخاطر صحة الجلد.







وفقاً لمؤسسة Veronesi الإيطالية للبحث العلمي، فإن 40 دقيقة يومياً كافية للحصول على الجرعة اليومية التي يحتاجها الجسم يومياً من فيتامين "د" من الشمس، شرط ارتداء قميص قصير الأكمام وبنطال قصيرة.





ويعد منتصف النهار، خاصة خلال فصل الصيف، أفضل وقت للحصول على ضوء الشمس، مع وضع كريمات الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي يمكن أن تضر بصحة الجلد.

ومع ذلك، من الضروري الاتصال بالطبيب الخاص وتقييم الموقف من خلال تحاليل فيتامين "د".