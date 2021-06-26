شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب على مرضى الربو تجنبها.. أبرزها المخللات والأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من مشاكل فى الصدر لوجود أمراض مزمنة ومنها الربو، ولمريض الربو أطعمة لابد من الابتعاد عنها لمنع حدوث مضاعفات، وأطعمة أخرى صحية ومفيدة لابد من إتباعها خلال فترة الإصابة بالمرض.



الربو

وقد ذكر موقع "health line " الطبى أن حالات الربو تتزايد باستمرار فى جميع أنحاء العالم، ولابد من التركيز على ما إذا كانت بعض أنواع النظام الغذائى يزيد من خطر زيادة الربو أو لا.

وقال إن الدارسات الحديثة أشارت إلى أن التغييرات فى النظام الغذائى الواحد يمكن أن يؤدى إلى التحسن فى أعراض الربو كنوع من العلاج التقليدى بعيدا عن العلاج الدوائى.

وأضاف، أن الدراسات تدعم المطالبة من اتباع نظام غذائى من الفواكة والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والأحماض الدهنية غير المشبعة لمساعدة مرضى الربو، لافتا إلى أن من يتبعون هذا النظام الغذائى وجدوا أن لديهم إمكانية للسيطرة بصورة أفضل على الربو، وأظهروا تحسنا فى أعراض المرض وكذلك تحسنا في وظائف الرئة وانخفاض أعراض الحساسية.





وذكر الموقع أن هناك عددا من الأطعمة التى لابد أن يبتعد عنها مريض الربو ومنها:

1 الأطعمة التى لديك حساسية منها مثل الصويا والمحار وأنواع الأسماك الأخرى، والبيض والمكسرات.

2 الأطعمة المخللة، الجمبرى ، عصير الليمون، الأطعمة المصنعة والفواكه المجففة أو الخضار.

3 تجنب الملح قدر الإمكان، حيث إن كمية الملح اللازمة في جسمك يمكن الحصول عليها بسهولة من قبل بعض الفواكه والخضراوات.

وشدد التقرير على أن اتباع نظام غذائى عالى الملح له تأثير متفاقم على حالة الربو ، إذ يقيد قدرة الأوردة فى الرئتين ويمنع وإطلاق سراح ثانى أكسيد الكربون، كما تحتوى الأطعمة المصنعة على كمية عالية من الكبريت وكذلك الملح، وهذا هو السبب فى ضرورة تجنبها لمرضى الربو .