أسباب عدم تركيز الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - الأم تظل حيرى وقلقة طوال مراحل نمو رضيعها، فإن اطمأنت على وزنه شغلتها مشكلة الطول.. وإن فتح رضيعها عينيه، ورحب بطلّة أمه المحببة؛ تساءلت عما وراء السرحان وعدم التركيز، ولماذا يحدق لثوانٍ في فراغ؟! ثم تعود وتطمئن حالها من جديد.. بأن سرحانه وعدم تركيزه أمر طبيعي.. وأنه ينظرعلى مستوى نظره، والمهم ألا يطول سرحانه وتنظر عيناه للأعلى طويلا ! هنا كان علينا سؤال استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري؛ لمعرفة أسباب عدم تركيز الرضيع، وسبل التعامل معها، وهل يشمل عدم التركيز كل مهارات الرضيع وتطوراته؟

دور الأم هو التحفيز؛ ويتم ذلك بأن تتميز بيئة الرضيع من حوله.. بوجود أشياء مثيرة لينظر إليها ويلعب بها خلال فترة يقظته.. وذلك لتنمية مهاراته

الإبقاء على نوع من التواصل الجيد منك مع الطبيب المتابع لحالة الرضيع؛ عن طريق اللقاءات المباشرة أو الكتابة له، وحسن رعاية الرضيع من جانبك، وحصول الطبيب على ثقتك ينعكس بصورة إيجابية على رعاية وصحة الرضيع

أهم شيء للرضيع في شهوره الأولى.. هو الرعاية التجاوبية؛ بمعنى الرعاية البدنية المتجاوبة مع رغبات الرضيع؛ كالإنصات لهمهمته وحمله وطمأنته، والكثير من الاحتضان والاهتمام والحب

في مجال رعاية الرُضع وحتى بلوغهم من العمر ستة أشهر.. يجب على الأم ألا تركز على حركات واستجابات رضيعها.. والتي تبدو في صورة عدم تركيز منه، أو تحاول تعديل سلوكه وتعليمه الصحيح منها

هذه الاستجابات ظاهرة شائعة عند الأطفال حديثي الولادة، فما يزعج الأم - مثلاً- أن تجد رضيعها الراقد في هدوء وقد أتى بقفزة عنيفة، ونقول: هذا لا يدعو للقلق فهو أمر طبيعي، وعلامة على عدم نضوج الجهاز العصبي للرضيع بعد

إيجابية الأم في مساعدة الطفل على تحقيق الإنجازات؛ بمساندته في بعض الحركات، ومشاغبته؛ لكي يتفاعل معها ومع الأشياء المحيطة

توفير غذاء متكامل يوفر للطفل احتياجاته من العناصر الغذائية، فالطفل المصاب بسوء التغذية أو بالهزال؛ يفقد الكثير من مهاراته، ومنها التركيز

أن يكمل الجنين عمره في بطن أمه - العمر الرحمي- أي نضوجه؛ فالطفل الذي يولد قبل الميعاد يتأخر عن الطفل كامل النمو؛ من حيث تحقيق مهارات التطور والنمو

الجهاز العصبي والهيكل العظمي سليمان.. الطفل المصاب بمرض عضوي في الأعصاب، أو بتخلف عقلي، لا يستطيع أن ينجز التطور الحركي والعقلي أو المهارات الحركية والذهنية.. المتناسبة مع عمره

معظم الرضع يفتحون عيونهم ويبدأون النظر إلى محيطهم، وكل ما حولهم، لكنهم لا يركزون بشكل جيد في البداية

بهذا الشكل تبدو عيونهم وكأنها خارجة عن النطاق، أو متقاطعة في بعض الأحيان.. في بعض الأحيان أول شهرين إلى ثلاثة أشهر

الرضيع حديث الولادة أغلب نظره إلى أعلى، فهو لا ينتبه لما حوله من وجوه وأشياء في الاتجاهات الأخرى

لكن انتبهي أيتها الأم: الرضيع إذا استمر نظره إلى أعلى فترة طويلة، أو إذا لم ينتبه إلى ما حوله من أضواء بحلول سن شهر إلى شهرين من العمر.. لا بد من استشارة الطبيب