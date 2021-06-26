فوائد وأضرار بذور الشيا للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - باتت بذور الشيا مكوناً أساسياً للكثير من الأصناف الغذائية الصحية لدى الكثير من الأشخاص حول العالم. ورغم صغر حجمها تتميز بذور الشيا باحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، ولكن ما هي فوائد بذور الشيا للأطفال؟ هذه المعلومات عن فوائد العامة بذور الشيا أكدها خبراء متخصصون، وكشفوا عن فوائدها في حال تم تناولها من قبل الأطفال، وهي كالآتي:

تقدم منقوعة باللبن

دعم نمو الجسم: تحتوي بذور الشيا على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية، مما يجعلها مصدراً للبروتينات التي تعد أساسية لنمو وتطور الأطفال.

تعزيز صحة العظام: إذ توفر بذور الشيا بعض المعادن المهمة، مثل: الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم، ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام لدى الأطفال.

تحسين الهضم: حيث تحتوي بذور الشيا على الألياف الذائبة في الماء التي تمنح الشعور بالشبع، وتمنع الإفراط في تناول الطعام، وتفيد الجهاز الهضمي بشكل عام.

فوائد بذور الشيا العامة

تقدم مع الخضراوات

بالإضافة إلى فوائد بذور الشيا للأطفال، هناك العديد من الفوائد الصحية المثبتة لتناول بذور الشيا بشكل عام:

1 - غنية بالمغنيسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والمنغنيز، والزنك، وأوميغا 3، وفيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3.

2 - تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من اثار الشيخوخة وأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة عن طريق محاربة الجذور الحرة.

3 - تعد بذور الشيا من أهم مصادر الألياف بسبب ارتفاع نسبة الألياف الذائبة في الماء الموجودة فيها، حيث تبلغ نسبتها 40% من وزن البذرة الواحدة، إذ إن الألياف الذائبة تعمل على خفض الكوليسترول الضار، وتساعد على الحماية من الإمساك، كما تساهم أيضًا في تغذية البكتيريا النافعة وتحسين صحة الأمعاء.

4 - تحتوي بذور الشيا على كمية عالية من البروتين مقارنةً بباقي النباتات، لذا قد تعد غذاءً مهماً للأشخاص النباتيين.

5 - تمتلك قدرة بذور الشيا على خفض ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الأكل.

أضرار تناول بذور الشيا بالنسبة للأطفال

تقدم منقوعة مع العصير

يجب الحذر عند خلط بذور الشيا مع الماء أو السوائل الأخرى، وذلك بسبب قدرة بذور الشيا على امتصاص الماء والتحول إلى سائل هلامي قد يؤدي إلى صعوبة في البلع ويزيد من خطر الإصابة بالاختناق.

يجب أن تؤكل بذور الشيا فقط بعد نقعها في الماء أو الحليب أو أي طعام اخر بقوام شبه سائل، مثل: الزبادي، وذلك لأن تناولها جافة أو منقوعة بشكل غير كافٍ قد يزيد خطر الإصابة بانسداد الجهاز الهضمي.

يجب الانتباه كحال بقية الأغذية، في حال ظهور أي رد فعل تحسسي من الجسم، مثل: الحكة، أو الإسهال، أو الاستفراغ. إيقاف إعطاء الطفل بذور الشيا.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.