علّمي طفلك فوائد قول: صباح الخير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - ليس غريباً أن الكثير من الأطفال قد يغفلون عن قول عبارة "صباح الخير"، هم ببساطة لا يدركون مدى تأثيرها على من حولهم، ليس ذنبهم، بل علينا نحن البالغين، تعليمهم بأنها عبارة تفتح أي حوار أثناء الفترة الصباحية مع الآخرين، إلى حدود بدء فترة الظهيرة، فهي طريقة بدء التواصل مع أهل البيت، لخلق جو من الألفة مع وجدود الأطفال صباح كل يوم في العطلة الصيفية.

تأثير صباح الخير على النفوس

جواز سفر للقلوب

1 - هي بمثابة الكلمة الطبية التي تحب الأذن سماعها دائماً، حيث تترك تأثيراً إيجابياً، وتجعل الطرف الآخر يحب الاستمتاع إلى كلامك.

2 - هي بمثابة جواز سفر إلى قلوب من حولك، فإذا قلتها من دون مبالغة، ستبدأ يوماً مريحاً مع إخوتك، إذا لم تقلها، تأكد أن إخوتك سيأخذون موقفاً سلبياً منك، وسيعتقدون منذ الصباح أن في الأمر مشكلة.

3 - ستحفز الآخر على الابتسام وبالتالي الرد بتحية أجمل منها، وبهذا تبعد أي مشكلة بينك وبينه حصلت بالأمس، وسيبدأ التفكير بطريقة للتواصل معك بمودة.

إيجابيات التفنن في ابتكار عبارات جيدة

تحفز الدماغ على الابتكار

من الجميل أن تعلّمي طفلك ألا يكتفي بعبارة صباح الخير كل يوم حتى لا يجعلها قالباً مملاَ، عليه أن يبتكر عبارات شبيهة لها نفس المعنى، لكن وقعها يختلف كل يوم، كأن يقول لأمه صباح الحنان، ولأبيه صباح الكرم والشهامة، ولأخته صباح الورد والمحبة الدائمة، وهكذا ..

هذا التجديد سيحفز دماغ الطفل كل يوم على الابتكار، وإسعاد الآخرين بلون جديد كل صباح، فيشعر الآخرون بالسعادة، التي هي بمثابة عدوى، تنتقل لتجعلهم يبتكرون هم أيضاً عبارات يقولونها ليسعدوه من خلالها.

مع الوقت ستصبح عادة عبارة: صباح الخير، عادة يبدأ بها طفلك يومه بإيجابية تنعكس على نفسيته وعلى المحيطين به من أهل البيت، فيزرع الحماس، حتى في نفوس الكسولين من إخوته الذين يحتاجون وقتاً ليشعروا بمن حولهم.

صباح الخير بلغات عالمية

صباح الخير بلغات عالمية

من خلال تعليمه هذه العبارات، سيدرك طفله، أن أطفال العالم كلهم، يجتمعون على كلمة صباح الخير، كما أنها طريقة لتحفيزه على فهم لغات الآخرين للتواصل، وربما هي طريق البداية لتعلمها، فكل شيء يبدأ بصباح الخير.

اللغة العربية: صباح الخير

اللغة الإنجليزية: Good morning

اللغة الفرنسية: Bonjour

اللغة الألمانية: Guten Morgen

اللغة الإيطالية: Buongiorno

اللغة الإسبانية: Buenos días

اللغة البرتغالية: Bom dia

اللغة التركية: Günaydın

اللغة الإندونيسية: Selamat pagi

اللغة الأفريقانية: Goeie môre

اللغة النرويجية: God morgen

اللغة السويدية: godmorgon

اللغة الهولندية: Goedemorgen

اللغة الأوزباكستانية: Hayirli tong

اللغة الأمازيغية: ﺗﻴﻔﺎﻭﻳﻦ