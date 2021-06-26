انتبه لهذه الأعراض.. تشير إلى إفراطك في تناول الملح

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 11:16 صباحاً - يضفي الملح نكهة مميزة على الأطعمة، حيث لا يمكن تقبل أي نوع من الطعام مهما بلغت لذته بدون إضافة الملح، لكن الإكثار من هذه المادة يصبح ضررا خطيرا على الجسم.

بداية يجب أن يعلم كل شخص حاجته اليومية من الملح، وما هو المقدار الصحي الذي يجعله ينتفع بفوائد الملح ويجنبه أضراره الصحية، إذ يحتاج الجسم بشكل يومي مقدار 1500 مللي غرام من الملح فقط، فحاجة الجسم اليومية إلى الصوديوم ليست كبيرة.

الأعراض التي تنذر بأنك تفرط في تناول الملح

الانتفاخ

يؤدي تناول الملح بكثرة لاحتباس السوائل داخل الجسم وإصابته بالانتفاخ، ويجب الانتباه أن زيادة نسبة الملح في الأطعمة ليست بالضرورة أن يكون مذاقه شديد الملوحة، ولكن هناك العديد من المأكولات العادية التي تحتوي بداخلها على نسبة كبيرة من الملح مثل الخبز والحساء والشطائر والبيتزا.

ارتفاع ضغط الدم

يصاب الأشخاص الذين يتناولون الملح بكثرة بارتفاع مستمر في ضغط الدم بسبب زيادة نسبة الصوديوم بأجسامهم. والتغير في ضغط الدم يحدث من خلال الكليتين، وبالتالي تتراكم السوائل بشكل مفرط، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

تورم الأطراف

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تورم أطراف الجسم مثل الأيدي والكاحل والأقدام بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم بشكل كبير وغير صحي.

الظمأ

عند ارتفاع نسبة الملح، يشعر الجسم بالظمأ وبحاجة ملحة لشرب الماء، وهناك حالات تصل إلى حد الإصابة بالجفاف، كما أن هذا الأمر يؤدي أيضا إلى تكرار عملية التبول على مدار اليوم بسبب شرب كميات كبيرة من المياه.

الوزن الزائد

يؤدي تناول الملح بشراهة لتراكم السوائل واحتباسها داخل الجسم، وهذا يجعل وزنك يزداد بشكل كبير، فإذا لاحظت زيادة في وزنك من 0.90 كغم يوميا أو 1.814 كغم أسبوعيا، فأنت بحاجة لإعادة النظر في المأكولات التي تتناولها وما تحتويه من ملح.

اضطرابات النوم

يؤدي الإفراط في تناول الملح لصعوبة الحصول على فترات نوم مريحة والإصابة بالاضطرابات مثل الاستيقاظ كثيرا في الليل والنوم المتقطع.

الإعياء العام

يشعر الجسم بالإعياء والضعف العام عند تناول كميات كبيرة من الملح، ما يؤثر على الخلايا، وتدفق المياه منها، لمحاولة تخفيف نسبة الملح في الدم، وهذا يضعف الجسم ويشعره بالتعب.

مشكلات المعدة

عندما يدخل الجسم نسب عالية من الملح، فإن ذلك يتسبب في آلام وتقلصات المعدة والشعور بالغثيان والإصابة بالإسهال.

الأمراض الخطيرة المترتبة على الإفراط في تناول الملح

يصاب الجسم الذي يحصل على كميات كبيرة من الملح على المدى الطويل بعدة أمراض مهددة للحياة، مثل تضخم عضلة القلب، وفي بعض الحالات الفشل القلبي وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، وما يسببه من أمراض خطيرة، وسرطان المعدة وهشاشة العظام والسكتات الدماغية.

نصائح تساعدك على تقليل الملح

الحرص على شراء اللحوم الطازجة وتجنب المعلبة.

عند شراء الخضراوات المجمدة، ابتعد عن المنتجات المضاف إليها التوابل أو الصلصات الجاهزة.

عند التسوق انتبه إلى نسبة الصوديوم المكونة للأطعمة وذلك بقراءة مكونات الصنع على العبوة.

عند تناول الوجبات في المطاعم، احرص على طلب المأكولات دون ملح.

تناول البهارات والتوابل التي لا يدخل الصوديوم في مكونات تصنيعها.