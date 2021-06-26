ما تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية 

بيروت - نادين محمد - تسأل الكثير من النساء حالياً عن مدى تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية. وتتكاثر التساؤلات في هذا الاتجاه مع انتشار مختلف انواع اللقاحات وتلقي عدد كبير جداً ومتزايد من الاشخاص لها. وفي هذا السياق لاحظت بعضهن تأخراً في الدورة بعد الحصول على الحقنة. ولهذا اهتم الخبراء بالبحث عن مدى الارتباط بين لقاح كورونا واي تغيير يمكن ان يطرأ على الدورة الشهرية.

لقاح كورونا والدورة



بدأ خبراء الصحة النسائية يتساءلون بشأن تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية. وبات هذا الامر يشغلهم خصوصاً مع انتشار انواع اللقاحات المختلفة. وتبين من خلال عدد من الدراسات التي اجريت في هذا السياق ان بعض النساء لاحظن حدوث الاضطرابات على مستوى الدورة بعد الحصول على اللقاح.

الاعراض





اشار موقع كوزموبوليتان الفرنسي في تقرير له الى ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 يعمل مثل كل اللقاحات الاخرى وانه ينطوي على عدد من الفوائد والاعراض الجانبية المحتملة. ومن الممكن ان تشمل هذه الاعراض ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالتعب، الالم العضلي فضلاً عن اوجاع الرأس. كما لفت الموقع الى ان بعض النساء تحدثن عن تأثيره على الدورة الشهرية لديهن.

وذكر ان هذا يظهر من خلال تغريدات نشرتها الكثير من هؤلاء على موقع تويتر حيث اشرن الى انهن عانين من دورة غزيرة او مؤلمة جداً او طويلة الامد.

ونقل الموقع عن الاختصاصية النسائية اوليد باغو قولها انه لم تجر حتى الآن اي دراسة واضحة المعالم في هذا الشأن. وتابعت "لا شك في ان اولئك النساء لاحظن التغييرات التي تحدثن عنها على مستوى الدورة الشهرية لديهن. الا انهن اقمن الصلة العشوائية بين ذلك وبين تلقيهن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد".



واضافت "من اجل تأكيد العلاقة بين هذا اللقاح وبين الخلل في الدورة من المهم ان يتم اجراء دراسة على نساء تلقينه واخريات تلقين آخر وهمياً".

وشددت باغو على ان لا صلة مؤكدة بين اللقاح وعدم انتظام الدورة. وقالت ايضاً "اعتقاد بعض النساء ان ثمة علاقة بين اللقاح واضطراب الدورة الشهرية يدفعهن الى الانتباه اكثير الى هذا الامر والتركيز عليه وعلى ابسط التغييرات التي يمكن ان تطرأ في هذا السياق. فمن الممكن الا ينتبهن الى ان التغيير حدث ربما في وقت سابق".

ونبهت الى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق حيث اشارت الى ان النساء اللواتي يقرأن الكثير عن الصلة بين تلقي اللقاح وتغييرات الدورة يملن الى التصديق غالباً، معتبرة ان الامر نفسي.

وعن عودة الدورة بعد الانقطاع وعلاقة هذا باللقاح لفتت الى ان هذا يرتبط بتأثير الجهاز المناعي على الدورة وتأثره باللقاح. الا انها لم تؤكد ذلك بشكل تام ايضاً.

ولهذا أطلقت خبيرة الانثروبولوجيا الاميركية كيت كلانسي مع زميلتها الدكتورة كاثرين لي تحقيقاً في هذا الشأن. ومن الممكن ان تصدر النتائج في غضون اشهر قليلة.

حقائق عن اضطرابات الدورة



اذاً لم يتم حتى الآن اثبات تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية. فثمة عوامل اخرى يمكن ان تسبب اضطرابها. ومن ابرزها التوتر او عدم الانتظام الهرموني او الانفعال الشديد وهي عوامل يمكن ان تؤثر على مدة الدورة ودفقها.

وقال الدكتور كريس موي نائب رئيس مديكال اسوسيشن الاسترالية ان تأثير اللقاح على الدورة الذي يتم التحدث عنه حالياً مؤقت ولا يدوم لمدة طويلة تماماً مثل الاعراض الجانبية الاخرى. اذاً ورغم بعض الشهادات لا يمكن حتى الآن تأكيد تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية.



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