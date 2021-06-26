شكرا لقرائتكم بحث مخيب للآمال.. لقاحات الصين أقل فاعلية مع متحور دلتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصريح قد يخيب آمال الملايين حول العالم ممن تلقى لقاحا صينيا، أعلن باحث صيني مرموق في مكافحة الأمراض لوسائل الإعلام الحكومية أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاحين صينيين لكوفيد-19 أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، لكن الجرعات لا تزال توفر حماية.

ودون تسمية اللقاحين، قال فنغ إنهما يندرجان في فئة اللقاحات الخاملة، والتي تحتوي على فيروسات كورونا "ميتة" لا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية.

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إلا أن الباحث ونائب المدير السابق في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لم يقدم في مقابلة بثها تلفزيون الصين المركزي في وقت متأخر أمس الخميس، مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن خمسة من أصل سبعة لقاحات طورتها الصين هي لقاحات خاملة وتشمل لقاحي سينوفاك وسينوفارم.

المتحور الهندي - تعبيرية

السلالة الأكثر انتشاراً

وكان كبير علماء منظمة الصحة العالمية حذر الأسبوع الماضي من أن سلالة دلتا وهي إحدى سلالات فيروس كورونا المتحورة، التي ظهرت لأول مرة في الهند، أصبحت السلالة الأكثر انتشارا في العالم مع قدرتها الكبيرة على العدوى.

وينتشر الآن متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" بجميع أنحاء العالم، ليصبح السلالة المهيمنة في بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، ومن المرجح أن يصبح كذلك في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة.

يشار إلى أن تحليلا أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا في وقت سابق، قد خلص إلى أن لقاحي فايزر-بيونتيك وأسترا زينيكا يحميان بنسبة تزيد عن 90% من الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفيات للمصابين بهذه السلالة.