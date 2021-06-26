شكرا لقرائتكم شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الحكم على فتاة "التيك توك" بـ10 سنوات سجن في قضية أثارت الرأي العام في مصر، خرجت فتاة تدعى نورهان القاضي، لتكشف في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل، عن طريقة حنين حسام لاستدراج ضحاياها.

وروت تفاصيل القصة في مقطع من 28 دقيقة، قائلة: "أنا جربت مش سمعت"، مضيفة: "حنين حسام قالت لي هتشتغلي مذيعة على برنامج لايف قلتلها هعمل إيه؟، قالتلي عندك إيه تقدميه؟، فقولتلها أشرح للناس اللي درسته، قالت تمام والقبض 300 دولار في الشهر يعني 5000 آلاف جنيه".

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كما تابعت: "طلبوا أعمل ملف تعريفي نبعته للإدارة في فيديو وصور بطاقتي، وفعلا عملت ده، واشتغلت لمدة شهر".

ثم أكدت الفتاة خلال المقطع، أنه عقب مرور شهر، بدأت تظهر الأمور: "كانوا بيقولولنا اكتبوا أنكم عاوزين دعم، عشان الهدايا اللي بتجيلنا، ولما مكتبتش جالي إنذار بالبلوك ومسح الحساب".

"طلبوا نتدلع أمام الكاميرا"

وتابعت: "صدمت بالبنات جوا، وملابسهم، ومفيش محتوى، وبيكسبوا 50 ألف في الشهر، كنت ممكن أبقى زيهم وأقول أعمل أنا كمان زيهم وأكسب، واكتشفت أنه مطلوب مننا نتدلع قدام الكاميرا، والأولاد يجيبوا بنات وياخدوا عمولة، والوكالة دي كلها كدة وده شغلها"، وأكدت أنهم طول الوقت مهددين بالحظر وإغلاق الحساب وطرد المحجبات في حال عدم تنفيذ طلباتهم".

واختتمت: "ده إتجار في البشر، وأكتر، كلمة إتجار دي كلة رقيقة أوي على اللي بيحصل جوا".

مودة الأدهم

الإتجار بالبشر.. واستغلال أطفال

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً بالسجن المشدد 10 سنوات بحق الفتاة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالبشر واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاماً، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، شمل الحكم الفتاة مودة الأدهم التي صدر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات.

يذكر أن قضية حنين ومودة ظهرت للعلن في مارس 2020، بعد رصد مكتب النائب العام مطالبات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق معهما، بسبب مقاطع مصورة نشرت على حسابيهما.