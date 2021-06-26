تنبيه للمراهقات احذرن مرض المشروبات الغازية   

بيروت - نادين محمد - يعتبر مرض المشروبات الغازية او الصودا من الامراض الشائعة وخصوصاً في اوساط المراهقين في العصر الحديث. وتطلق عليه ايضاً تسميات عدة منها مرض ناش او الكبد الدهني. ويعتبر شهر ايار مايو شهراً مخصصاً للتوعية من مخاطر هذه المشكلة. فمن المهم التعرف على ابرز مسببات المرض ومراحله وعوامل تطوره وافضل الطرق لمنع الاصابة به وعلاجه. وهذا كل ما يجب ان تعرفه المراهقات تحديداً عن مرض الصودا.

عوامل الخطر

يعتبر مرض المشروبات الغازية او الصودا او ناش او الكبد الدهني من ابرز الامراض التي تصيب الكثيرين ومنهم المراهقات والمراهقين في العصر الحديث. ومن الممكن ان ينتج هذا تحديداً عن اتباع نظام غذائي غير صحي. وغالباً ما يعاني منه الاشخاص الذين يتناولون اطعمة تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية والذين لا يمارسون اي نوع من انواع النشاطات البدنية او التمارين الرياضية. كذلك قد يعاني بعضهم من هذه المشكلة نتيجة تناول عدد كبير من الادوية المختلفة.

كذلك يمكن ان ترتبط المشكلة بارتفاع ضغط الدم والمعاناة من مرض في القلب وارتفاع مستوى الدهون في الدم. كذلك يمكن ان تصيب من يعانون من النوع الثاني من داء السكري ومن السمنة او من مقاومة الجسم للانسولين.

الاعراض



لا يمكن اكتشاف المعاناة من هذه المشكلة من خلال اعراض واضحة. وغالباً ما يبدأ علاجها في مرحلة متقدمة. ويعني هذا مع بدء حدوث اليرقان والنزيف في الجهاز الهضمي أو عند الشعور بالكثير من التعب. ومن اجل تشخيص المرض يتم اللجوء الى فحص دم خاص والى بعض الصور الطبية. ومن المهم ان يتم اجراء عملة خزعة للكبد.

مراحل المرض

يعني هذا المرض اذاً تراكم الدهون في الكبد وهو يتطور وفقاً لمراحل عدة. فمن المعروف ان الكبد هو من ابرز اعضاء الجسم وفيه تتم عملية ايض المأكولات وتركيب البروتين وصنع الصفراء وتخزين الغليكوجين الذي يوفر الطاقة للخلايا. وحين يكون هذا العضو سليماً فإنه يحتوي على نسبة لا تتجاوز الـ5% من الدهون.

المرحلة الاولى. تسمى مرحلة الستياتوز. وفي هذه الحالة لا يقوم الكبد بالتعامل مع الكمية الزائدة من السعرات الحرارية بالشكل الصحيح. ولهذا يمكن ان تتجمع فيه على شكل دهون. ولهذا ايضاً يمكن ان يتغير لونه ويتحول من الاحمر الى الاصفر الشاحب.

المرحلة الثانية. خلالها تتراكم الدهون ويعاني الكبد من الالتهابات كما تبدأ الخلايا بالتفتت. وهذا ما يسبب انتفاخ البطن.

المرحلة الثالثة والاخيرة. وهي مرحلة التشمع الذي ينتج عن الانتفاخ والالتهاب. وفي هذه المرحلة يحدث ايضاً التليف ويعني هذا ان وظيفة الكبد تتراجع الى حد كبير. وقد يؤدي هذا في بعض الحالات الى المعاناة من سرطان الكبد واحياناً الى الوفاة.

العلاج

لا علاج حالياً لمرض المشروبات الغازية او الصودا او ناش او الكبد الدهني. وما زالت الابحاث جارية في هذه السياق. لكن ما يمكن فعله من اجل تفادي المعاناة منه اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الدهون الضارة او على عدد كبير من السعرات الحرارية. ومن المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهكذا يمكن تأمين سبل الوقاية من الاصابة بمرض المشروبات الغازية او الصودا.



