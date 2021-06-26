كورونا حول العالم.. 1183 وفاة جديدة في الهند وعزل عام بسيدني الأسترالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 180.33 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و064046.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

25 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، صعوداً من 24 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 مقارنة مع 20 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91718 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





ألمانيا تسجل 592 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726172 بعد تسجيل 592إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90746 بعد تسجيل 68 حالة.





1183 حالة وفاة جديدة بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 48698 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء الفيروس بعد تسجيل 1183 وفاة جديدة.





عزل عام في سيدني الأسترالية

قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جلاديس بريجيكليان إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء السبت، مع محاولة السلطات احتواء تفش سريع الانتشار لسلالة دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي المرض لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من إصابات "كوفيد-19".

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة، ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



