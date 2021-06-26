شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوائق شائعة قد تدمر رحلة الريجيم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الريجيم في حد ذاته مهمة صعبة تتطلب منك أن تظل متحمسًا لتحقيق الهدف المحدد نحو إنقاص وزنك والوصول إلى الوزن المثالى، ولكن رحلة الوصول إلى فقدان الوزن المحدد قد تصبح مرهقة إذا لم تكن ذكيًا في نهجك تجاهها، ويحذر خبراء التغذية من ثلاث عقبات رئيسية في رحلة إنقاص الوزن يواجهها معظم الناس وكيفية التغلب عليها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

العوائق الشائعة التى يواجهها معظم الناس فى رحلة الريجيم: 1- التأثر بقصص نجاح الريجيم على مواقع التواصل الاجتماعي

تبدو قصص نجاح إنقاص الوزن على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرة للإعجاب بالفعل وغالبًا ما تدفعنا إلى اتباع الطريق المختصر لفقدان الوزن، ولكن وفقًا لخبراء التغذية فإن فقدان الوزن لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، فهو عملية بطيئة تحتاج للتركيز والصبر وأخذ الأمور ببطء.

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي عصري أو تناول المكملات الغذائية على إنقاص الوزن لبعض الوقت ولكن قد تستعيده لاحقًا، خلال رحلة الريجيم يجب التركيز على أخذ خطوات لتحسين صحتك بشكل عام، حيث يساعد الأكل الصحي فى تحسين بشرتك وخفض ضغط الدم وفي النهاية ستفقد الوزن.

2- التركيز على حساب السعرات الحرارية فقط

يدور فقدان الوزن في الوقت الحاضر حول حساب السعرات الحرارية والتركيز على تناول المغذيات الكبرى الثلاثة، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وفقًا للخبراء فإن هذه الأشياء مهمة بالتأكيد ولكن عندما يتعلق الأمر بصحتك، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها أيضًا أثناء التخطيط للنظام الغذائي منها الإقلاع عن التدخين وغيرها.

3- التركيز على الممارسات التقليدية أثناء رحلة إنقاص الوزن

هناك اتجاه لاستخدام الممارسات التقليدية والأطعمة لتعزيز فقدان الوزن، مثل إعادة استخدام الكركم أو مكملات الكركمين أو ربط الصيام المتقطع بأساليب الصوم القديمة، بينما يحذر أخصائيين التغذية من أن تلك الممارسات قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى العديد من المشكلات الصحية.