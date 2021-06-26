شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تعديلات بسيطة بنظامك الغذائي تمنح بشرتك نضاره طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلد هو أكبر عضو في الجسم، والتغذية الجيدة مهمة للحفاظ على صحته والحصول على الكثير من الخضار والبقاء رطبًا يعزز نضارة البشرة، كما يمكن أن يؤدي تجنب الأطعمة المصنعة والسكر إلى تقليل الاحمرار والتورم، ووفقا لتقرير لموقع insider إذا كنت تعاني من مشاكل مثل حب الشباب أو الاحمرار أو التورم ، فقد تكون المشكلة أكثر من عمق الجلد.

ويعتبر الناس الجلد انعكاسًا لما يحدث في الداخل، يمكن لما تأكله أن يحدث فرقًا كبيرًا ، لا سيما إذا كان يشمل حب الشباب الكيسي (نتوءات عميقة تحت الجلد) ، أو إذا كانت مناطق المشكلة لا تستجيب للعلاجات الموضعية، لذا يجب التركيز على تناول الأطعمة الكاملة.

تناول ألوانًا مختلفة من الفاكهة والخضروات

إذا كنت لا تتناول الفواكه والخضروات بشكل منتظم ، فتناول حصة واحدة على الأقل من المنتجات في كل وجبة ، قم بتحميل طبقك بالفواكه والخضروات من كل لون ، مثل الفلفل الأحمر ، والخضار الورقية ، والجزر البرتقالي أو القرع الأصفر تشير ألوان مختلفة من المنتجات إلى مغذيات دقيقة مختلفة، تعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي خيارًا جيدًا بشكل خاص للبشرة الصحية ، لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والفولات، فيتامين ك والتي تدعم الخلايا السليمة.

قلل السكر المضاف

لتجنب تهيج بشرتك بالالتهاب يجب الحد من الأطعمة المصنعة، وخاصة السكر المضاف، تتمثل إحدى طرق خفض السكر في أن تضع في اعتبارك عدد الأطعمة المعلبة التي تتناولها ، لأن هذه مصادر شائعة ولكنها غير متوقعة.

لا تهدر أموالك على المكملات أو المنظفات العصرية

قد تميل إلى زيادة تناول الفيتامينات والمعادن عن طريق الحبوب ولكن ذلك يهدر الكثير من الأموال والبديل الطبيعى هو الأفضل فيمكنك أن تحصل على الكثير من الفوائد من تناول الطعام الفعلي.

تقدم الأطعمة الكاملة العديد من العناصر الغذائية في وقت واحد ، إلى جانب الألياف.

حافظ على رطوبتك

أحد الأشياء البسيطة التي يمكن أن تساعد جسمك على التخلص من السموم هو شرب الكثير من الماء، يمكنك أيضًا إضافة شاي عشبي أو شاي أخضر للحصول على طريقة أكثر متعة للترطيب، والشاى الأخضر هو المفضل لأنه مضاد للالتهابات.

احذر من تناول الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يمكن أن تكون صحية لك لأنها غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، ومع ذلك ، فإن الكثير من الكافيين ، أو المصادر المركزة مثل مشروبات الطاقة ، يمكن أن ترفع مستويات هرمون التوتر.