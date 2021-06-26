محمد الفلاح - قبلة مسربة لكبيرة مساعديه تحرج وزير الصحة البريطاني

السبت 26 يونيو 2021

واجه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، مزيدا من الأسئلة حول حسن تقديره للأمور بعدما نشرت صحيفة "صن" على صفحتها الأولى صورا له وهو يعانق ويقبّل كبيرة مساعديه، صديقته التي عينها العام الماضي.



وقال حزب العمال المعارض الذي سبق وأن اتهم الحكومة "بالمحسوبية" في منح عقود بملايين الجنيهات تتعلق بالجائحة، إنه "ينبغي التحقيق في التقرير الذي نشرته صحيفة (صن) اليوم".

وقالت متحدثة باسم الحزب: "الوزراء مثلهم مثل الجميع لهم حياتهم الخاصة.. لكن عندما ينطوي الأمر على أموال دافعي الضرائب وتقديم وظائف لأصدقاء مقربين تربطهم علاقة شخصية بوزير ما، فإنه يتعين التحقيق في الأمر".

وذكرت صحيفة "صن" أن الصورة التي تجمع هانكوك، وهو متزوج، ومساعدته التقطت الشهر الماضي.

ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على صور كاميرات المراقبة الأمنية، لكنها أشارت إلى شخص ما تحدث عن العلاقة بين الوزير ومساعدته.

واعتذر هانكوك وأقر بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي بعد نشر صورة مع كبيرة مساعديه، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قبِل اعتذاره ويعتقد أن المسألة انتهت.

وقال هانكوك في بيان: "أقر بأنني انتهكت قواعد التباعد الاجتماعي في هذه الظروف".

وتابع "خذلت الشعب وأنا آسف جدا. ما زلت أركز على العمل من أجل إخراج البلاد من هذه الجائحة وسأكون ممتنا للحفاظ على خصوصية أسرتي في هذه المسألة الشخصية".