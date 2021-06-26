شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتخفيف التوتر وتحسين المزاج والصحة العقلية للحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم للمرأة الحامل خلال هذه الفترة على وجه التحديد الحفاظ على مستويات التوتر لتجنب حدوث أى مشاكل صحية أو فى النمو العقلى للجنين، مثل إصابته بفرط الحركة، كما قد يسبب مشاكل للأم مثل الولادة المبكرة وولادة طفل بوزن أقل عند الولادة، وغيرها.

وتمر المرأة بضغوط جسدية وعقلية وعاطفية خلال فترة الحمل وحتى بعد الولادة، لذلك من المهم أن تعتني بنفسك من خلال التعامل مع هذه المشكلات بطرق ذكية، حيث يمكن أن تؤدي هرمونات الحمل إلى اختلاط الأفكار لديكِ والشعور بالقلق، وإليك 6 طرق لتخفيف التوتر أثناء الحمل، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

1- الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يضر التدخين بصحتك وصحة الجنين، حيث أنه يزيد من مستويات التوتر لديك ويترك تأثيرًا سلبيًا على صحة الطفل.

2- خذِى قسطًا كافيا من الراحة والنوم

النشاط البدنى مهم، ولكن أن تأخذي قسطًا من الراحة إذا كنت حامل أمر فى غاية الأهمية أيضًا، احصلى على أكبر قدر ممكن من النوم للتخلص من التعب والإرهاق، خاصة أن قلة النوم وعدم الراحة يؤثران على الصحة العقلية.

3- اتبعِى حمية قوس قزح

حمية قوس قزح، هو نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن، يعتمد على استهلاك الخضروات الورقية الخضراء والفواكه الملونة بما في ذلك التوت والحمضيات، فهى تحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية معينة يمكن أن تساعد في التعامل مع الإجهاد أثناء الحمل، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا فى تعزيز الصحة العقلية والمزاج.

4- خصصى وقتا لنفسك

طريقة أخرى بسيطة لتخفيف التوتر أثناء الحمل هي تخصيص وقت لنفسك من أجل الاستحمام باستمتاع أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك.

5- ممارسة التمارين الرياضية

التمارين المنتظمة مفيدة للأم والجنين، حيث يمكن أن تؤدي التمارين الخفيفة أثناء الحمل إلى تعزيز الأفكار الإيجابية وتقليل التوتر أيضًا.